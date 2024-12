Maria Monsè scopre le critiche delle Non è la Rai e sbotta: “Fanno buon viso a cattivo gioco“

La nuova puntata del Grande Fratello 2024 si apre nel segno del caos, e nel salone scoppia un putiferio tra Maria Monsè e le Non è la Rai. Negli ultimi giorni Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo hanno parecchio criticato il comportamento della showgirl, rea a loro dire di avere un atteggiamento troppo morboso nei confronti della figlia Perla Maria e di spingerla addirittura a fare la “spia” nella Casa, per scoprire cosa pensano gli altri della madre.

Di fronte alle critiche riassunte in una clip, la Monsè è spiazzata e attacca le Non è la Rai senza mezzi termini: “Sono velenosissime, a livelli esagerati, fanno buon viso a cattivo gioco. Ci sono rimasta male e sono stata presa anche con un’espressione infelice da Ilaria“. La Galassi però si tira indietro dalle accuse: “Non ho detto nulla, non mettermi in bocca cose che non ho detto!“. Anche Pamela interviene sulla questione: “Scherzando con Maria ho detto: ‘Si vede proprio che tua figlia è protettiva nei tuoi confronti, va a sentire cosa si dice di te’. Però non me lo sono inventato, e ho detto: ‘Magari è la mamma che la manda…‘“.

Ilaria Galassi si alza e si siede accanto a Maria Monsè: “Sono più signora di te!“

Maria Monsè, che negli ultimi giorni ha espresso critiche verso le Non è la Rai per la nomination da loro ricevuta, entra nel merito di una questione personale di Ilaria Galassi raccontando un retroscena: “Io sono rimasta male con Ilaria perché, quando la incontrai in una trasmissione, si avvicinò e si lamentò che non riusciva a fare nemmeno un provino del Grande Fratello“. La Galassi a quel punto si alza e la affronta a viso aperto, sedendosi in salone accanto a lei. Maria la invita ad avere atteggiamenti consoni, ma Ilaria sbotta: “Sono molto più signora di te!“.

Maria però scava nel passato e svela un altro retroscena sulla coinquilina: “Ho i testimoni di Ilaria, che dice che non mi conosce. Si lamentava che non riusciva a fare il provino, poi mi disse che aveva bisogno di farsi dei trattamenti al viso“. Le Monsè si sentono sotto accusa e arriva anche la stilettata di Maxime Mbanda: “Dalla mia esperienza posso dire che c’è gente che si mette in gioco. Maria sta giocando a tutti gli effetti, è una situazione che si sarebbe potuta risolvere in due minuti e ha voluto strumentalizzarla“. La Monsè, a quel punto, amaramente ammette: “Sono stati fatti gruppi contro di noi senza motivo“.