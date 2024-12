Grande Fratello 2024, Shaila Gatta sospettosa: “Qual è segreto tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes? Stessa agenzia, si sono messi d’accordo”

Nella Casa più spiata d’Italia per diverso tempo ha catalizzato l’attenzione un presunto segreto tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes, i diretti interessati hanno sempre mantenuto acceso il mistero facendo in modo che i telespettatori del Grande Fratello 2024 e gli utenti del web si lasciassero andare alle ipotesi più fantasiose. Dopo settimane di indagini, misteri e sospetti, Alfonso Signorini ha incalzato i due concorrenti e la realtà si è mostrata più deludente del previsto. La modella brasiliana si sono scritti su Instagram prima dell’inizio della loro avventura nel reality e dopo aver scambiato alcuni messaggi si sono ripromessi di ‘proteggersi’ a vicenda.

Adesso, però, dopo la burrascosa fine con Lorenzo, a dire la sua sul presunto segreto ci ha pensato Shaila Gatta che ha insinuato nuovi dubbi e sospetti parlando con MariaVittoria Minghetti: “Gli è bastato chiudere con me per tornare sui suoi passi. Aveva tanta rabbia con Helena e ora… Secondo te come mai era molto arrabbiato con lei? Capisci a me… ricorda quel discorso ‘proteggiamoci’ che si sono scritti prima di venire qui. Ora stanno c*lo e camicia.” E poi ancora l’ex Velina ha aggiunto: “Fanno parte della stessa agenzia, non è che si sono messi a tavolino? Loro due hanno proprio lo stesso agente. E dato che prima credevo a tutto… adesso ci ripenso e valuto”.

Lorenzo Spolverato e Helena Prestes al Grande Fratello 2024, parla Shaila Gatta: “Rivedo tutto in maniera diversa”

E non è tutto oltre a tornare su qual è segreto Lorenzo Spolverato e Helena Prestes, Shaila Gatta ha anche aggiunto di trovare strano e discutibile il rapporto tra i due gieffini: “Mentre Lorenzo ha un comportamento molto infantile, che ora è diventato il migliore amico di Helena. Poi lui ha da ridire su tutti e appena gli fai un’osservazione scatta. Io poi inizio a fare mille paranoie, penso al passato e rivedo tutto in modo diverso. Dai, la storia dei messaggi che si sono scambiati prima di entrare, ‘proteggiamoci’.” E a gettare benzina sul fuoco ci ha pensato anche MariaVittoria Minghetti: “Ma ti pare che l’agente non li ha già messi in contatto prima? Certo!”