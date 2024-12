Dopo il recente riavvicinamento tra Helena Prestes e Javier Martinez, molti concorrenti del Grande Fratello 2024 si sono schierati contro di loro. Fino a pochi giorni fa, Javier aveva deciso di prendere le distanze dall’influencer brasiliana, chiarendo di volerla solo come amica, dato che Helena aveva confessato di provare dei sentimenti per lui. Nel frattempo, Helena si è avvicinata a Zeudi Di Palma, dando il via a un velato flirt. Tuttavia, durante le festività natalizie, Helena e Javier si sono chiariti, e sebbene l’argentino continui a considerarla solo un’amica, i sentimenti della modella sembrano essere tornati a galla.

Zeudi non l’ha presa affatto bene e si è sfogata contro Helena e Javier, sostenuta da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. L’ex Miss Italia ha raccontato che lei e Helena si sarebbero baciate sotto le coperte e, dopo quello che è successo, si sente usata. Tra l’altro, non si fida neanche di Javier e pensa che anche lui non sia del tutto sincero: “Lui non lo capisco. Io sono una persona pensante e intelligente e non mi faccio di certo usare per una clip. Perché se una persona prova sentimenti per un’alta, mi viene da pensare che voleva usarmi”.

Zeudi, Shaila e Lorenzo contro Helena e Javier: la Casa del Grande Fratello 2024 divisa

Lorenzo Spolverato, da sempre critico verso Javier, ha dichiarato di aver intuito la poca trasparenza dell’argentino già dalla seconda settimana: “Non puoi andare d’accordo con tutti dopo tre mesi”. Anche Shaila Gatta ha voluto dire la sua, difendendo Zeudi: “Poverina, giustamente dice: ‘Non mi baciare sotto le coperte’ se ti piace un altro”. Un commento piuttosto incoerente, dato che lei stessa si è comportata allo stesso modo con Javier, attirando critiche feroci da parte del mondo del web.

Lorenzo è stato l’unico a prendere le difese di Helena, affermando di credere che, nonostante tutto, lei provi un sincero affetto per Zeudi. “Non credo sia stato corretto nei miei riguardi. Io le ho detto: ‘A me non piacciono solo gli uomini, ma anche le donne. Quindi, a differenza tua, se hai un dubbio o meno sulla tua sessualità, io sono ben sicura e non giocare su questo fatto’. E lei mi ha detto che non gioca con i sentimenti, ma allora sii sincera”, ha replicato l’ex Miss Italia. Nel frattempo, solo pochi giorni fa, Zeudi ha baciato Alfonso D’Apice, rendendo le sue lamentele piuttosto contraddittorie. Come reagiranno Helena e Javier a queste accuse? Non resta che aspettare per scoprirlo.