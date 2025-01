Giovedì 24 gennaio, Helena Prestes è tornata ufficialmente ad essere una concorrente del Grande Fratello. Solo pochi giorni prima, la modella brasiliana era stata eliminata dal reality dopo aver perso il televoto contro Shaila Gatta. Tuttavia, grazie alle numerose proteste delle sue fan, il programma ha deciso di organizzare un ripescaggio tra gli eliminati, e Helena è stata la più votata, ottenendo ben il 60% dei voti. Il suo ritorno nella Casa ha già generato scintille, considerando i conti in sospeso lasciati in sospeso prima dell’eliminazione.

Ricordiamo, infatti, che Helena era stata protagonista di un provvedimento disciplinare a causa di una violenta lite con Jessica Morlacchi, conclusasi con il famigerato lancio del bollitore. Durante il suo primo giorno di ritorno nella Casa, la Prestes ha avuto un lungo confronto con Alfonso D’Apice. L’ex protagonista di Temptation Island non ha mai nascosto la sua antipatia verso la modella brasiliana e, trovandosi nuovamente costretto a convivere con lei, ha deciso di affrontarla direttamente. Mentre si trovava in giardino con Zeudi, Stefania, Chiara e Amanda, Alfonso ha espresso il suo punto di vista, dicendole senza mezzi termini di trovarla spesso poco educata ed egoista.

Alfonso D’Apice a confronto con Helena Prestes: la conversazione senza filtri al Grande Fratello

“Prima di uscire, volevo nominarti. Infatti ti avevo preso da parte per dirti che ti avevo trovata poco educata col gruppo. Però non mi hai neanche ascoltato e l’ho trovata una mancanza di rispetto”, ha spiegato Alfonso D’Apice ad Helena Prestes. “Stai cercando di seguire altre persone. Secondo me non vuoi aprirti con me”, ha risposto la brasiliana, accusandolo di lasciarsi influenzare dagli altri inquilini della Casa del Grande Fratello. “In realtà questo non mi viene comodo. Ma tu hai influenzato la mia e la convivenza di tutti negativamente. Io non accetto di prendere i rimproveri di Alfonso Signorini per colpa tua”, ha poi spiegato stizzito il napoletano.

“Mi reputo una brava persona. E non metto in dubbio che lo sei pure tu, però non ti sai controllare. Mai. E quindi non hai pensato al gruppo, ma a te stessa”, ha chiosato Alfonso. Insomma, un discorso chiaro quello del gieffino, che non ha avuto paura di dire la sua nonostante il grande sostengo che Helena ha da parte del pubblico. La brasiliana, visibilmente infastidita, ha reagito alzandosi e abbandonando la conversazione. Nel frattempo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma hanno accusato D’Apice di essere prevenuto nei confronti di Helena e di non voler nemmeno provare a cambiare idea su di lei.