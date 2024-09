Anita Olivieri, ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato che la produzione di Temptation Island l’aveva contattata per entrare a far parte del cast. L’ex gieffina ha voluto anche rispondere ad alcune domande dei fan su Instagram, svelando alcuni dettagli sulla sua vita privata. Nelle scorse ore, infatti, è apparso sul suo profilo instagram un box in cui i follower potevano chiederle qualsiasi cosa, come alcune curiosità sulla sua vita e sull’amore. Qui, Anita Olivieri ha parlato di quando la redazione di Temptation Island le aveva chiesto di entrare a far parte del reality condotto da Filippo Bisciglia.

Anita Olivieri ha declinato l’offerta, probabilmente perchè con il nuovo fidanzato Nicolò Conti sarebbe stato troppo prematuro intraprendere un’esperienza così importante, dato che sono fidanzati da pochissimo tempo. Ma l’ex gieffina non ha mai svelato il motivo del rifiuto, si è limitata semplicemente a dire: “Me l’hanno chiesto e ho rifiutato“. Nelle domande successive, Anita ha poi voluto soddisfare qualche curiosità dei follower, parlando anche della sua storia d’amore attuale con Nicolò Conti. Di lui ha detto che tutto procede benissimo, e che entrambi ridono molto insieme e giocano a prendersi in giro.

Anita Olivieri su Nicolò Conti: “La mia famiglia ha scoperto di noi sui giornali, ci sono rimasta male”

Anita Olivieri, ex concorrente del Grande Fratello, si è raccontata di recente nelle sue storie di Instagram. Nel box domande ha risposto anche per quanto riguarda il tema della gelosia, ed è stata molto dettagliata. La gieffina, oggi fidanzata con Nicolò Conti, ha spiegato che la gelosia è spesso una conseguenza di avere a fianco una persona sbagliata. “Quando stai con una persona sana“, ha spiegato, “che non ti mette nelle condizioni, capisci che non serve“. Anita Olivieri ha anche confessato di non essere gelosa per natura, svelando che anzi, apprezza il corpo delle ragazze e non si mette in competizione con loro.

Oltretutto ha sottolineato quanto sia insensato innamorarsi di una persona solo per l’aspetto esteriore. Nelle domande di Instagram, Anita Olivieri, ex gieffina ha confessato quanto successo con la sua ultima relazione. Infatti, non avrebbe voluto svelare subito di essersi fidanzata con Nicolò Conti, ma è stata “costretta” ad uscire allo scoperto prima del dovuto per via del gossip. “Non è stato bello“, ha spiegato Anita, che non avrebbe voluto che la faccia del ragazzo uscisse subito sui giornali, addirittura il giorno dopo. “La mia famiglia lo ha scoperto dai giornali“, ha rivelato, confessando che le ha dato molto fastidio.