Clayton Norcross torna a parlare del Grande Fratello a tre mesi dalla sua eliminazione. Il reality show condotto da Alfonso Signorini è ormai diviso in due schieramenti ben definiti: da una parte i sostenitori di Helena Prestes, dall’altra quelli di Lorenzo Spolverato. Inizialmente, la ‘guerra’ sembrava essersi conclusa a favore del modello milanese, soprattutto dopo che la sua fidanzata, Shaila Gatta, aveva battuto la brasiliana al televoto. Tuttavia, una forte protesta da parte dei fan di Helena ha spinto la produzione a fare un ripescaggio tra gli eliminati, permettendole così di rientrare in gioco.

Grande Fratello, Helena Prestes punge Shaila Gatta: "Non hai personalità"/ "Sei influenzata da Lorenzo"

Da lì, sono partiti di nuovo gli screzi tra i due, giunti al culmine nella puntata andata in onda ieri, giovedì 30 gennaio. Dopo aver radunato il suo gruppo per discutere a lungo di Helena, alcuni inquilini hanno accusato Lorenzo di fare branco e addirittura di bullizzare la coinquilina. A quel punto, persino il conduttore lo ha ripreso in diretta, scatenando il caos. Lorenzo, infatti, ha reagito malissimo, lanciando una sedia e minacciato di abbandonare il programma. Come se non bastasse, ora anche l’ex gieffino Clayton ha deciso di dire la sua, schierandosi contro Spolverato e alimentando ancora di più le polemiche.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato sbotta e lancia una sedia/ "Il programma protegge Helena Prestes"

Clayton Norcross attacca Lorenzo Spolverato: “Usa una strategia al Grande Fratello”

Ieri notte, Clayton ha pubblicato un video sul suo profilo TikTok in cui ha commentato la puntata del Grande Fratello, esprimendo il suo dispiacere per quello che ritiene essere un trattamento ingiusto nei confronti di Helena Prestes. “Helena è una persona che ha il coraggio di parlare e dire la verità. Come Iago”, ha detto l’attore di Beautiful, ammettendo anche di aver cambiato idea in positivo su Amanda Lecciso. Al contrario, non ha risparmiato critiche a Lorenzo , aggiungendo nuovi attacchi a quelli che aveva già rivolto di recente nel salotto di Pomeriggio 5.

Grande Fratello, Zeudi Di Palma lapidaria su Helena Prestes: "Lei marcia sul vittimismo"/ Fan in rivolta

“Questo Lorenzo è arrogante. Ha fatto una polemica incredibile. Lui ha utilizzato delle brutte parole. Ha detto a Iago che è un piccolo uomo. Ma di che? Io ho perso tutto il mio rispetto per Lorenzo. È semplicemente un lupo. Anche la strategia è evidente in tutte le cose che fa. Che vergogna”, ha dichiarato Clayton. Dopodiché, ha confessato di voler vedere Helena vincere e di avere il desiderio di rientrare nella Casa per difendere lei e il suo amico Iago Garcia. Alfonso Signorini accoglierà la sua richiesta? Non resta che attendere per scoprirlo.