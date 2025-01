Lo scorso lunedì, 27 gennaio, Federico Chimirri è entrato ufficialmente nella Casa del Grande Fratello come nuovo concorrente. Argentino di origine ma residente in Italia da molti anni, Federico non è un volto nuovo per il grande pubblico. Nel 2018 ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore, mentre tre anni fa ha preso parte MasterChef Italia, classificandosi al sesto posto. Ma come sono stati i suoi primi giorni nella Casa più spiata d’Italia? Il 34enne si è già fatto notare, esprimendo opinioni su diversi concorrenti. Inoltre, si è aperto sul rapporto con la madre di suo figlio, raccontando alcuni retroscena della loro relazione.

Federico è padre di un bambino di 8 anni, Romeo, nato dalla relazione con la sua ex compagna, dalla quale si è separato circa cinque anni fa. I due si sono conosciuti in un locale a Formentera ed è scattata subito la scintilla, tanto che, dopo appena un anno dal loro primo incontro, l’ex ragazza è rimasta incinta di Romeo. Tuttavia, le differenze caratteriali hanno reso difficile la convivenza, portandoli a lasciarsi circa quattro anni fa. Inizialmente, hanno avuto vari tira e molla, ma col tempo sono riusciti a costruire un solido rapporto di amicizia. Oggi, da separati, hanno infatti trovato un equilibrio più sano rispetto a quando erano una coppia.

Grande Fratello, Federico Chimirri parla della sua ex fidanzata: “L’amicizia con la madre di mio figlio”

“Ci siamo lasciati cinque anni fa, però siamo in ottimi rapporti e molto legati. Lei è fuori dal mondo dello spettacolo, ma mi ha sempre sostenuto. Mi ha anche aiutato ad entrare qui con la gestione di mio figlio. Ad oggi, tutti i Natali e Capodanni li facciamo insieme. Anche le vacanze e le cene domenicali stiamo insieme”, ha spiegato Federico Chimirri mentre parlava con i suoi nuovi coinquilini. Lo chef ha anche svelato che la loro relazione ha preso una svolta circa sei mesi dopo la loro rottura e, da allora, sono diventati una vera famiglia. “Andiamo molto più d’accordo da quando ci siamo lasciati”, ha detto.

Federico ha poi raccontato che, da quando si sono lasciati, entrambi hanno sempre conosciuto i rispettivi nuovi partner, così da essere consapevoli di chi avrebbe trascorso del tempo con loro figlio. Curiosamente, entrambi si sono ritrovati single nello stesso periodo, dopo relazioni durate diversi anni. Federico, in particolare, ha chiuso da pochi mesi la sua lunga storia d’amore con l’ex tronista Giulia Cavaglià. “Il suo ex ragazzo mi piaceva un sacco perché andava d’accordo con mio figlio”, ha aggiunto il concorrente del Grande Fratello.