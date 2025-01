Luca Calvani alimenta una nuova polemica al Grande Fratello, ancora una volta con Helena Prestes come protagonista. L’eliminazione della brasiliana continua a far discutere: dalle accuse di televoto truccato, alla possibilità di un televoto flash, fino alle ipotesi di un suo ritorno in Casa per un confronto. Come se non bastasse, una frase dell’attore toscano ha acceso un’altra controversia. Cos’è successo? La mattina dopo l’uscita di Helena, Luca si sarebbe avvicinato a Javier Martinez dicendogli: “Helena sta bene, l’ho sentita stamattina”. Subito dopo, è scattata la censura, un gesto che ha ulteriormente alimentato i sospetti tra fan e spettatori.

Grande Fratello, eliminazione Helena pilotata dagli autori?/ La risposta è semplice (e c'entrano i suoi fan)

Nonostante i tentativi della regia, il video si è presto diffuso sui social, dividendo il pubblico. Da una parte, c’è chi è convinto di aver chiaramente sentito la frase incriminata; dall’altra, chi sostiene che l’audio sia stato frainteso e che Luca non abbia detto quelle parole. Alcuni ipotizzano che a Calvani sia stata data la possibilità di parlare con Helena in confessionale e che, quindi, la brasiliana potrebbe rientrare nella Casa. Tuttavia, questa teoria appare poco credibile, considerando che Helena ha successivamente pubblicato un selfie sul suo account X, confermando di essere tornata alla ‘vita reale’.

Errore percentuali Grande Fratello, in arrivo televoto flash?/ La battaglia infondata delle fan di Helena

Helena Prestes eliminata dal Grande Fratello: le reazioni di Javier Martinez e Luca Calvani

Tutto è accaduto perché Luca Calvani stava cercando di consolare Javier Martinez, visibilmente scosso dall’eliminazione di Helena Prestes. L’uscita della brasiliana ha colpito profondamente l’argentino, che non si aspettava di reagire in modo così emotivo. Nella Casa, Helena e Javier hanno sempre avuto un rapporto particolare. I due erano amici, ma c’era stato anche un tentativo di flirt, che Javier aveva interrotto sul nascere, nonostante l’interesse di lei. Dopo alcuni giorni di distacco, durante i quali non si erano risparmiati frecciatine, negli ultimi tempi si erano riavvicinati, tornando a essere molto uniti e instaurando un’amicizia sincera e profonda che ha lasciato il segno su entrambi.

Grande Fratello, Helena rompe il silenzio dopo l'eliminazione/ Like romantici a Zeudi e Javier, è polemica

Di conseguenza, Javier sta vivendo con grande difficoltà l’assenza di Helena al Grande Fratello, soprattutto perché non avrebbe mai immaginato che lei potesse essere eliminata. Da ore si è chiuso in sé stesso, e Luca Calvani avrebbe provato a tirargli su il morale rassicurandolo sul fatto che Helena stia comunque bene. Anche Zeudi Di Palma non è rimasta indifferente alla situazione. Durante la giornata è scoppiata in lacrime, ma ha precisato di voler proseguire con la sua avventura, consapevole che tra loro non sarebbe mai potuta nascere una vera storia d’amore.