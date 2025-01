Nuovo concorrente del Grande Fratello 2024 salta l’ingresso? “Rinuncia dopo il caos Helena Prestes e Jessica Morlacchi”

Non si fermano i colpi di scena per il reality di Canale5, stando infatti a delle indiscrezioni che stanno circolando in queste ore tra siti e web pare che nella prossima puntata del Grande Fratello 2024 fosse pronto ad entrare un nuovo concorrente che, invece, ha deciso di disertare all’ultimo per il caos che sta succedendo in questi giorni dopo la lite choc tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi. A lanciare le indiscrezioni sono stati gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza riportando fonti certe.

Scendendo nello specifico infatti la Marzano ha rivelato che un nuovo concorrente del Grande Fratello 2024 sarebbe dovuto entrare nella prossima puntata, che dovrebbe andare in onda mercoledì 8 gennaio salvo cambiamenti improvviso, ma considerando tutto quello che sta succedendo ci ha rinunciato: “Retroscena esclusivo…un personaggio già contattato e praticamente pronto ad entrare nella Casa dopo gli ultimi eventi sembra che abbia deciso di rinunciare.” Salta l’ingresso del nuovo gieffino nel reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello, salta l’ingresso di un nuovo concorrente: chi è? “Personaggio famosissimo, attore noto”

Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno rivelato che è saltato l’ingresso di un nuovo concorrente al Grande Fratello 2024 di chi si tratta? I due esperti di gossip non hanno rivelato l’identità ma alcuni indizi che possono aiutare a risalire alla sua possibile identità. Innanzitutto hanno rivelato che si tratta di ‘un personaggio famosissimo’ e poi ha aggiunto che ‘è un noto attore italiano’. Sui social si sprecano le ipotesi da Gabriele Rossi ad Andrea Montovoli ma difficile fare un nome almeno plausibile. Secondo altre fonti, invece, come AgenteBeast nella prossima puntata potrebbe entrare un concorrente per alimentare le dinamiche tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. E su questa ipotesi i nomi si sprecano potrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia, l’ex fidanzato di Shaila Gatta Alessandro Zarino?