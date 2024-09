Greta Cuoghi e e Benjamin Mascolo, il Benji del duo musicale, si sono sposati. Proprio così il cantante dopo un momento difficilissimo della sua vita legato causato dalla dipendenza dalla droga e la fine della lunga relazione con Bella Thorne ha deciso di sposare la compagna Greta Cuoghi. Un matrimonio celebrato in gran segreto e in forma privata reso pubblico dal video di una fan che ha incontrato casualmente la coppia per strada. Il video, manco a dirlo, è diventato immediatamente virale su tutti i social, visto che si vede Benjamin Mascolo e la moglie Greta Cuoghi uscire mano nella mano dal comune della città di Modena.

Un matrimonio semplice così come la scelta dei vestiti: lui con un elegante completo nero, mentre Greta indossava un tailleur bianco. Quasi sicuramente dietro la scelta di sposarsi in segreto c’è il desiderio di Benji di proteggere la sua vita privata e sentimentale dopo la turbolenta storia con Bella Thorne visto che aveva dichiarato a Vanity Fair: “imparato proprio dalla storia con Bella l’importanza di tenere privati certi momenti di coppia, di proteggerli, di preservarli solo per me e la mia ragazza. Devo ammettere che mi pesava mettere tutto sotto i riflettori con la mia ex”.

Chi è Greta Cuoghi, la moglie di Benji?

Ma chi è Greta Cuoghi, la moglie di Benji Benjamin Mascolo? La ragazza ha soli 20 anni ed è nata a Modena, la città natale del cantante. A differenza del compagno, Greta non lavora nel mondo dello spettacolo e non è alla ricerca della popolarità. L’incontro con Greta ha cambiato la vita del cantante che dalle pagine di Vanity Fair ha confessato: “Greta mi ha conosciuto in uno dei momenti più bassi della mia vita, mi ha amato quando stavo al mio peggio, con lei vicino sono una persona migliore. Sono stato fortunato a incontrarla, una fortuna sfacciata”.

Non solo, Benji ha ammesso di volere dei figli e una famiglia con lei: “la vedo come la madre dei miei figli, qualità che non ho mai ricercato in una donna prima. Per me si è aperto il capitolo famiglia, il capitolo paternità, il capitolo fai solo ciò che ti rappresenta per davvero”.