Finalmente Gustavo, il papà di Belen Rodriguez e della sorella Cecilia è tornato a casa dall’ospedale. A dare la bella notizia è stata Veronica Cozzani, la moglie, che ha pubblicato sui social un video in cui si vede l’uomo mentre avanza verso l’uscita con le bende sulle mani e una camminata incespicante. Gustavo Rodriguez era stato coinvolto in un brutto incendio mentre si trovava in un capannone per lavoro e le ferite sono state parecchie, tanto che inizialmente si temeva per la sua vita.

Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez ha avvisato i fan con queste parole: “Tornando a casa! Un grazie infinito a tutta la grande squadra dell’ospedale Niguarda che è professionalmente e umanamente eccellente!“, mentre Cecilia ha pubblicato una foto scrivendo ai fan che quella sarebbe stata l’ultima volta in quell’ospedale. Belen, invece, ha scritto al padre una dolce dedica su Instagram: “Sono rimasta in apnea. oggi respiro, respiro più forte ancora sempre insieme a te.“. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene, ma i fan delle showgirl si chiedono come sta Gustavo Rodriguez e cosa si sa oggi della dinamica dell’incidente, che secondo le prime indiscrezioni era stato accidentale. Andiamo a scoprire tutti gli aggiornamenti sullo stato di salute del papà di Belen.

Belen Rodriguez, la dinamica dell’incidente di papà Gustavo e le conseguenze dopo le ustioni

L’incidente era avvenuto il 5 dicembre 2024, durante una mattinata di lavoro. Gustavo si trovava a Gallarate dove è scoppiato un incendio nel capannone di via Cappuccini. La struttura era utilizzata dall’uomo come deposito per il lavoro, e ancora oggi purtroppo non sono state chiarite le cause di quanto successo. Sfortuna vuole che il 65enne papà di Belen Rodriguez si trovasse nel punto più sbagliato e avvolto dalle fiamme è stato portato immediatamente in ospedale. I soccorsi erano arrivati alle 10 nell’ex fabbrica tessile e da subito le sue condizioni erano apparse piuttosto gravi anche dai racconti degli operai che erano accanto a lui.

Chi abita nella zona ha spiegato di aver visto una grande colonna di fumo sorgere dal capannone e così hanno avvisato l’Areu, fortunatamente arrivata in tempo per evitare il peggio. Gustavo Rodriguez è stato poi ricoverato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, dove secondo i referti riportava “pesanti ustioni su tutto il corpo”. Oggi, finalmente è stato dimesso e può tornare dalla sua famiglia, anche se ancora non si sa quali sono le conseguenze che riporterà dopo l’incidente. Dalla clip pubblicata dalla mamma di Belen Rodriguez si vede l’uomo ancora provato dall’accaduto con una benda sulla mano sinistra.