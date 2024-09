L’avvocato di Harvey Weinstein, alla BBC ha annunciato che il suo assistito, in carcere per via di numerose condanne per abusi sessuali, è stato trasferito in ospedale a New York dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico urgente al cuore. I legali hanno spiegato che l’uomo è stato portato domenica sera dalla prigione di Rikers Island all’ospedale di Bellevue, senza fornire però ulteriori dettagli: il produttore cinematografico soffrirebbe però di diversi problemi di salute e avrebbe riportato dolore al petto prima di essere ricoverato e poi operato d’urgenza.

Weinstein è stato condannato per stupro e violenza sessuale a 23 anni di carcere nel 2020, ma ad aprile un giudice ha annullato la sentenza poiché il processo non sarebbe stato corretto: si dovrà sottoporre dunque ad un nuovo dibattimento in aula. La condanna è relativa all’aggressione sessuale nei confronti l’ex assistente di produzione Mimi Haleyi nel 2006 e per la violenza nei confronti dell’aspirante attrice Jessica Mann nel 2013. Secondo la Corte, però, i pubblici ministeri avrebbero chiamato a testimoniare persone che non facevano parte dell’accusa contro di lui e per questo il processo sarebbe da rifare. Harvey Weinstein è stato anche condannato a 16 anni di prigione in un processo separato per stupro in California, contro il quale ha fatto ricorso.

Harvey Weinstein e la salute cagionevole

Già da tempo Harvey Weinstein è alle prese con gravi problemi di salute dei quali hanno più volte parlato i suoi legali. L’uomo è stato più volte ricoverato in ospedale e pochi mesi fa ha dovuto fare i conti con il Covid-19 e la polmonite bilaterale. Già nel 2020, invece, era stato ricoverato in ospedale per dolori al petto e portato in ospedale a New York per via di un’arteria bloccata, come spiegato dalla BBC. L’operazione di queste ultime ore per il produttore cinematografico statunitense, dunque, non stupisce: da tempo è alle prese con gravi problemi di salute nonostante abbia 72 anni compiuti a marzo.