Helena Prestes sotto accusa al Grande Fratello 2024: “Una grande maleducata”

Non c’erano dubbi sul fatto che Helena Prestes avrebbe suscitato polemiche e scontri nella Casa del Grande Fratello 2024 e così è d’altronde accaduto sin dai primi giorni. Il comportamento fuori dagli schemi e senza freni della modella brasiliana ha sollevato nuove critiche nel corso della settimana, che Alfonso Signorini tira fuori in diretta al Grande Fratello 2024.

Enzo Paolo Turchi, le Non è la Rai e Yulia Bruschi concordano nel definirla maleducata: “proprio senza educazione. – tuonano Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo – Tu ci stai prendendo in giro, anzi proprio per il cul*! Qua non ci stanno i pupazzi, a lei non frega un caz*o di nessuno!”

Helena Prestes piange al Grande Fratello dopo le accuse ricevute

Tornati in diretta dopo la visione del video con le accuse, Helena Prestes replica subito alle critiche: “Il mio istinto non aveva sbagliato, avevo capito che a Enzo non piaceva la mia presenza. Io mi muovo veloce, a volte non ascolto…”, si giustifica. “Ma è un fatto tuo, – replica Enzo Paolo Turchi – perché è una cosa che pensano tutti. Tu devi far pace con te stessa, perché tu pensi che noi ce l’abbiamo con te, ma non è così! Tu hai delle mancanze di rispetto…” Helena nega le accuse, accusando anzi il coreografo di avercela con lei in particolare, visto che anche altri hanno avuto mancanze di rispetto nei suoi confronti che lui non ha fatto notare. Poco dopo, durante uno spazio pubblicitario, Helena, provata dalle accuse, si è lasciata andare al pianto, consolata soltanto da Lorenzo Spolverato.