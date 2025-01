Polemica dopo l’eliminazione di Helena Prestes al Grande Fratello: i sospetti sul televoto truccato

L’eliminazione di Helena Prestes al Grande Fratello continua a far discutere. La modella, per molti anche papabile vincitrice di questa edizione, è stata mandata via dalla Casa da un televoto che l’ha vista battersi con Ilaria Galassi, Tommaso Franchi, Luca Calvani e Shaila Gatta. La lotta per l’eliminazione è stata proprio tra Helena e la sua ‘acerrima nemica’ Shaila, ma è stata quest’ultima a spuntarla, con grande gioia di Lorenzo Spolverato e metà della Casa.

Inevitabilmente, questo esisto ha però sollevato delle polemiche da parte del popolo del web e, soprattutto, un po’ di sospetti sulla veridicità dell’esito del televoto. Com’è possibile che una delle preferite della Casa sia stata eliminata così? Alla domanda che molti si stanno ponendo in queste ore si aggiungono una serie di indizi social che alimenterebbero i sospetti citati.

Errori del Grande Fratello sul televoto? Cosa sta succedendo

Su X e Instagram, molti utenti hanno fatto notare non solo che i sondaggi dei giorni scorsi davano come certa eliminata Shaila Gatta, ma anche che ci sarebbero stati degli errori da parte della produzione nella comunicazione del televoto e dei suoi risultati. Sul web circola, infatti, uno screen del file che comunica le percentuali di voto del Grande Fratello – disponibile dopo ogni puntata – in cui l’errore sarebbe la domanda fatta al pubblico: al posto di “Chi vuoi eliminare?” pare ci fosse invece la canonica domanda “Chi vuoi salvare?”.

Nel file ufficiale disponibile oggi, tuttavia, questo errore non ci sarebbe. C’è chi inoltre ha fatto notare che la somma delle percentuali dei vari concorrenti al televoto, disponibile nel suddetto file, non corrispondeva al 100% per alcuni decimali. Il documento è stato però aggiornato dal Grande Fratello, con i risultati corretti e validi.