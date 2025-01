Jessica Morlacchi ed Helena Prestes, confronto definitivo al Grande Fratello

In diretta al Grande Fratello va in scena il faccia a faccia definitivo tra Jessica Morlacchi ed Helena Prestes. La cantante ha fatto il suo ritorno, dopo aver abbandonato la Casa, per chiarire la sua posizione nei confronti della modella che ha deciso di farle le sue scuse.

“Rivedermi in video mi ha fatto molto male, perché sinceramente questa non è la Jessica che è entrata a settembre.” ha esordito la cantante in diretta su Canale 5. Così, rivolta a Helena, ha aggiunto: “Mi dispiace molto di essere caduta in una sorta di trappola, non ce l’ho fatta a resistere alle tue provocazioni. Mi sono anche insultata da sola, perché io ci ho messo davvero tanto da uscire da quel siparietto che mi è successo nella mia vita, ci ho lavorato molto e non è stato facile per niente. Ringrazio il cielo di aver avuto la forza di stare ferma e non reagire. Sarei caduta anche più in basso. Le parole che ho detto le penso, ho sbagliato il modo. Però il gesto del pane è stato sbagliato!”

Helena si scusa con Jessica Morlacchi, la cantante: “Mostrata la parte peggiore di me”

“È vero, ho sbagliato e ti chiedo scusa. – ha allora replicato Helena, cercando di spiegare le sue motivazioni – Io non l’ho fatto per dispetto a te, l’ho fatto perché ero incazzata e non volevo uno scontro con te. Volevo evitare di guardarti anche.” Così ammette di aver anche sentito la sua mancanza. Per Jessica, però, il gesto del pane è ingiustificabile: “Ma non si fa Helena, non si toglie il pane ad una persona. Io spero solo che tu, una volta uscita dalla Casa, possa ritrovare la tua serenità, perché nonostante tutto io te lo auguro.” Le due sanciscono quella che sembra essere una pace, poi la cantante conclude, ammettendo di essersi pentita del suo comportamento: “Ho mostrato la parte peggiore di me, è stato questo il mio fallimento. Non me lo perdono, non dovevo lasciarmi andare così.”