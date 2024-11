Nel pomeriggio di oggi nello studio di Verissimo – sempre ‘abitato’ dall’apprezzatissima Silvia Toffanin – avremo modo di (ri)vedere Laura Pausini che tra un argomento e l’altro potrebbe anche parlare del suo rapporto con i tre figliastri ed – in particolare – con Holden che lo scorso anno si è distinto con alcune eccellenti performance nel talent show di Maria De Filippi Amici: il suo nome reale è Jospeh Carta e seppur ora si consideri a tutti gli effetti figlio della Pausini, in realtà è nato dalla predente relazione dell’attuale marito – ovvero Paolo Carta – della cantante.

Per rispondere alla domanda chi è Holden, dobbiamo necessariamente tornare un attimo indietro nel tempo per ricordare che è nato in quel di Roma nel 2000 della relazione tra – appunto – Paolo Carta e la sua precedente moglie Rebecca Galli: ultimo di tre figli, respira una pesante aria musicale fin dalla più tenera età ed infatti si lancia subito nella carriera ancor prima di conseguire il diploma (al linguistico Giuseppe Peano di Roma).

Purtroppo, i più interessanti al gossip tra voi non troveranno particolare pane per i propri denti guardando ad Holden visto che ad oggi sappiamo solamente – data la sua propensione e vivere lontano dai riflettori – che in passato ha avuto una relazione con la nota influencer Cecilia Cantarano che finì con un mezzo trambusto tra le accuse di lei – che raccontò di essere stata lasciata ben tre volte, una mentre aveva il Covid – e la risposta di lui che la accusò di tradimento mettendo a tacere la vicenda.

Chi è Holden: la carriera dal debutto nel 2019 al successo ad Amici 23

Nonostante la giovanissima età di Holden attualmente può contare una carriera già piuttosto lunga, iniziata – appunto – prima degli anni del liceo con alcune esibizioni EDM nelle discoteche romane: il suo EP di esordio (omonimo al famosissimo romanzo di Salinger da cui ha tratto il suo stesso nome d’arte) risale al 2019 e vanta al suo interno il brano ‘Na na na‘ diventato – prima – Disco d’oro e – in un secondo momento – addirittura Disco di platino.

Dopo aver pubblicato altri brani tra il 2020 e il 2023, Holden fa la sua comparsa nella 23esima edizione di Amici dove riscuote un discreto successo (sia per i giudici, che per il pubblico da casa) firmando – tra gli altri – il brano ‘Dimmi che non è un addio‘ che divenne il secondo Disco d’oro dell’edizione dopo la splendida ‘Rossofuoco’ di Mida: interessante notare che proprio ad Amici Holden si è avvicinato alla (poi vincitrice dell’edizione) Sarah facendo impazzire fan e social attorno all’ipotesi di una relazione, poi smentita da entrambi.