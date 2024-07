I casi della giovane Miss Fisher 3 si farà?/ L’attrice Geraldine Hakewill svela: “Molte trame da sviluppare”

L’ultima puntata de I casi della giovane Miss Fisher 2 va in onda venerdì 5 luglio 2024 in prima serata su Rai2, si conclude così il ciclo di quattro puntate con otto episodi inediti incentrato sulla figura della detective Peregrine Fisher e del suo leale collega James Steed. I tanti fan della serie a questo punto si pongono una sola domanda: I casi della giovane Miss Fisher 3 si farà? Ci sarà una terza stagione? Purtroppo la risposta non è semplice e non piacerà al pubblico: non è chiaro se la terza stagione ci sarà almeno stando a quanto dichiara la produzione della serie.

Per capire meglio se si farà I casi della giovane Miss Fisher 3 occorre fare un passo indietro. La serie australiana nasce come uno spin-off di Miss Fisher – Delitti e misteri. È basata sui romanzi di Kerry Greenwood. La serie madre è composta da tre stagioni per un totale di 34 episodi e si è conclusa nel 2016. Tuttavia dopo la decisione dell’attrice protagonista Essie Davis di non continuare con la serie i produttori hanno deciso di realizzare lo spin-off che vede nei panni della protagonista, la nipote Peregrine Fisher la giovane attrice Geraldine Hakewill, gli ascolti però non sono stati entusiasmanti e dunque dopo la seconda stagione, trasmessa in Australia nel 2021, si è deciso di non continuare.

I casi della giovane Miss Fisher 3 si farà? cosa sappiamo

Al momento dunque dall’Australia non arrivano buone notizie, stando a quanto riporta anche Tv Blog non ci sarà una terza stagione de I casi della giovane Miss Fisher. L’attrice che impersona la protagonista Peregrine Fisher (Geraldine Hakewill) però, in un’intervista concessa a Parade.com ha rotto il silenzio rivelando di sperare in una terza stagione. Insomma mentre le indiscrezioni provenienti dall’Australia vanno in una direzione, l’attrice si è sbilanciata in senso contrario. “Se tutto va bene ci sarà una terza stagione.” ha rivelato, per poi aggiungere: “Ci sono molte trame che potrebbero emergere. Peregrine non sa chi sia suo padre, quindi questa può essere una rivelazione interessante. Mi piacerebbe saperne di più sulle Avventuriere e farle prendere parte ad alcune delle indagini.” Non ci sono certezze, dunque.











