Iago Garcia nomina la squalifica di Lino Giuliano al Grande Fratello 2024 e viene censurato: cos’è successo

Nelle scorse ore l’ex attore de Il Segreto è stato vittima di una ‘censura’ nel reality ed a riportare nel dettaglio cos’è successo è il sempre attento sito di Biccy. Iago Garcia è stato censurato al Grande Fratello 2024 mentre parlava di Lino Giuliano e della sua squalifica annunciata poche ore prima di varcare la famosa Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia per le frasi omofobe e volgari contro il tik tok Enzo Bambolina. Nel dettaglio ieri sera mentre era in giardino con gli altri coinquilini,con Mariavittoria Minghetti, Ilaria Galassi, Shaila Gatta e Tommaso Franchi Iago Garcia ha preso l’argomento.

Shaila Gatta interessata a Javier Martinez al Grande Fratello 2024?/ ‘Palo’ per Lorenzo, poi: “Una persona…”

In Casa ci sono più donne che uomini e l’attore spagnolo ha voluto spiegare il motivo di questa situazion esclamando: “Non siamo in numero pari, ma per quello che è successo, lo sapete. Quello… Giuliano!”. Tuttavia immediatamente la regia ha tolto l’audio per pochi secondi e subito dopo mentre alcuni chiedevano maggiori informazioni sulla squalifica di Lino Giuliano altri si scambiavano tra di loro dei segni di mentre infine Tommaso Franchi ha esclamato stranito: “Io non lo sapevo”. Insomma sembra proprio che sia scattata la censura per Iago Garcia al Grande Fratello e che Lino Giuliano sia diventato innominabile nel reality di Alfonso Signorini.

Malore Ilaria Galassi al Grande Fratello 2024? Assenza in video preoccupa/ Pamela ed Eleonora corrono da lei

Grande Fratello 2024, Lino Giuliano innominabile: scatta la censura per Iago Garcia, reazione del web

Quando Iago al Grande Fratello ha iniziato a parlare del caso e della squalifica di Lino Giuliano la regia prima ha tolto l’audio e poi ha cambiato inquadratura mostrando Michele Castorino in cucina mentre era intento a pulire con l’aspirapolvere. La reazione del web su questa presunta censura non si è fatta attendere. Molti utenti dei social si sono trovati d’accordo commentando: “Bene anche la censura, non lo accostiamo a questa edizione partita bene”. “Ed è un bene che Lino detto Giuliano sia stato squalificato, avrebbe sicuramente rovinato il mood di questa edizione”. “Non nominarlo è cosa buona e giusta.” Nel frattempo il bell’attore spagnolo si dichiara single e sogna di incontrare l’amore magari proprio nella Casa più spiata d’Italia.