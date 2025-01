Il conte di Montecristo nella bufera sui social: “Tre gravi errori nella trama”

Manca poco per la terza puntata de Il conte di Montecristo e dalle anticipazioni si scopre che il viaggio di Edmond Dantes ormai Montecristo nella sua vendetta continuerà grazie all’aiuto di Jacopo e Vampa. La fiction trasmessa da Rai1 ha raccolto in queste prima due puntate un record di ascolti con una media del 30% di share mentre la seconda è stata vista da 5.8 milioni di telespettatori per uno share record pari al 31.4%, numeri sicuramente importanti e che sottolineano la qualità della serie tv, tuttavia nonostante il successo non sono mancate le critiche e le polemiche. Agli occhi attenti del popolo del web, infatti, non è sfuggito che nella fiction ci sono stati tre gravi errori. Il primo è dovuto ad una eccessiva semplificazione della trama, dovuta anche al fatto che si è dovuto comprimere l’immensa opera del romanzo di Alexander Dumas in sole quattro puntate.

E dunque ci sono stati tagli nei dialoghi, nei personaggi e nella trama stessa che non sono piaciuti ai telespettatori rendendo notevoli le differenze tra il romanzo e la fiction di Rai1 Il conte di Montecristo. Un’altra critica, invece, riguarda il personaggio protagonista di Edmond Dantes dove le differenze con il romanzo sono notevoli: “La bellezza del libro è che Dantes non si presentava mai come vendicatore, dava sempre la possibilità di far cambiare strada ai suoi nemici. Mamma mia come è fatto male”, “Basta questa serie ha perso ogni credibilità nel momento in cui il conte ha cominciato a rivelare a chiunque incontri di essere Edmond Dantes!!! MONTECRISTO NON AVREBBE MAI COMPIUTO UN SIMILE ERRORE SONO NERA”, “Bella la serie eh, ma se volete conoscere la vera trama leggetevi il libro perché praticamente ci sono solo i nomi dei personaggi uguali.”

Il conte di Montecristo divide il web: “Differenze con il romanzo che lo snaturano, è un capolavoro”

Già la scorsa settimana la fiction era stata travolta dalle critiche per la mancanza su Raiplay della trasposizione in lingua originale, adesso, invece il tenore è del tutto diverso perché le critiche riguardando il riadattamento, i dialoghi, la sceneggiatura e persino la trama. Su X, infatti, non mancano le critiche a Il conte di Montecristo fiction di Rai1: “Le critiche vengono da chi ha letto l’opera di Dumas, questa serie piace a chi non ha letto il romanzo, perché non può cogliere le differenze di trama che lo snaturano”. Tuttavia, allo stesso modo c’è anche chi ha apprezzato la serie tv a cominciare dalla bravura degli attori Sam Clafin e Jeremy Irons ed i nostri Lino Guanciale, Michele Riondino e Gabriella Pession: “Questa serie è un capolavoro. Sceneggiatura, colori, fotografia, recitazione, cast. Tutto perfetto” L’appuntamento con la terza puntata è per questa sera in prima serata, lunedì 27 gennaio 2025, su Rai1.