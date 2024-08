Il menù della felicità, diretto da Hervé Mimran

Giovedì 8 agosto 2024, andrà in onda, in prima serata su Rai 1, alle ore 21:20, la commedia del 2023 dal titolo Il menù della felicità. Il film è diretto dal regista francese Hervé Mimran, molto famoso in patria per avere curato le riprese di diversi progetti di questo genere, come Tutto ciò che brilla (2010), Noi York (2012) e Un uomo di fretta (2018).

Il protagonista del film Il menù della felicità è interpretato dall’attore francese Bernard Campan, vincitore del Premio César come miglior opera prima per il lungometraggio I Tre Fratelli (1995) e noto per avere lavorato al fianco di Monica Bellucci e Gérard Depardieu nel film Quanto mi ami? (2003) di Bertrand Blier.

Al suo fianco l’attrice francese Mélanie Doutey, conosciuta dal pubblico per il personaggio di Clara Sheller nell’omonima serie televisiva, e il giovane Gauthier Gagnière. Nel cast del film Il menù della felicità anche l’attore francese Lionnel Astier, noto per la sua interpretazione di Angelo Batalla nella serie televisiva Alex Hugo.

La trama del film Il menù della felicità: lo scontro tra disabilità e mondo del lavoro

Il menù della felicità racconta la storia del giovane Noé (Gauthier Gagnière), un ragazzo affetto da autismo che, fin da bambino, ha dimostrato una grande passione per il mondo culinario, riuscendo a memorizzare ogni ricetta che incontra a memoria.

Nonostante il suo incredibile talento, le difficoltà innegabili nella capacità di relazionarsi con gli altri, e la sua disprassia, sono un importante ostacolo per poter pensare di avviare concretamente una carriera nel mondo della ristorazione.

Noé non è però da solo, perché al suo fianco c’è sua madre Virginie (Mélanie Doutey) che un giorno decide di mettere in piedi un progetto molto coraggioso: realizzare un ristorante inclusivo e all’avanguardia, che possa essere un’opportunità per tutti i ragazzi che si trovano nella stessa situazione di suo figlio.

La situazione prende una piega inaspettata con l’arrivo del grande chef pluristellato Philippe Lamarck (Bernard Campan) che, per riabilitare la propria immagine compromessa da un importante scandalo, decide di supportare Virginie in questo avventuroso progetto.

La Belle Étincelle (La Bella Scintilla), questo il nome del ristorante, inizialmente rappresenta per Philippe un semplice strumento per ripulire la propria immagine ma, giorno dopo giorno, questo locale, e sopratutto i ragazzi che incontrerà, avranno un impatto molto più profondo sulla sua vita di quanto avrebbe mai potuto immaginare