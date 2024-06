Il miglior gelato al mondo 2024, la classifica/ Italia c’è ma è seconda: vince una gelateria di Budapest

Qual è il miglior gelato al mondo? A svelarlo è la classifica Gelato Festival World Ranking dove vengono elencati tutti i gelati migliori e i pastry chef più bravi al mondo. L’Italia c’è ma è riuscita soltanto a sfiorare la vetta essendosi classificata in seconda posizione con Giovanna Bonazzi di Parona, in provincia di Verona. Primissimo posto per Adam Fazekas della gelateria “Fazekas Cukrászda” a Budapest. In terza posizione, invece, spazio a Savannah G. Lee di San Francisco, negli Stati Uniti. Il “Gelato Festival World Ranking” è una classifica promossa da Gelato Festival World Masters Carpigiani e Sigep Italian Exhibition Group e Adam Fazekas ha ottenuto ben 227 punti e tre corone, vincendo quindi il premio di miglior gelatiere al mondo.

Dieta di Bridgerton/ Cosa mangia l'attore Luke Newton per tenersi in forma: “Frullato e proteine"

Del resto, passeggiare in riva al Danubio mentre si gusta il gelato più buono non deve essere poi così male. In totale sono 1278 le gelaterie in classifica, di conseguenza il piazzamento dell’italiana Giovanna Bonazzi e la sua “La Parona del Gelato” è di tutto rispetto. Come scrive Cook del Corriere della Sera, la Bonazzi è un ex campionessa di mountain bike, ed ha ottenuto 213 punti, 14 in meno rispetto al collega ungherese. Terzo posto invece per Savannah’s Gelato Kitchen” a San Francisco, con 208 punti.

Cibi per non farsi pungere dalle zanzare: pesce, aglio e pompelmo/ La birra invece le attrae...

IL MIGLIOR GELATO AL MONDO 2024, LA CLASSIFICA: GLI ITALIANI IN ELENCO

In totale si sono registrati 681 nuovi ingressi e l’Italia domina la top ten dimostrando che il gelato artigianale è una nostra eccellenza, così come spiega Valentina Sorgente, Exhibition Manager Sigep di Italian Exhibition Group. Oltre alla sopracitata Bonazzi, troviamo in quarta posizione Massimiliano Scotti della gelateria “VeroLatte” a Vigevano, in provincia di Pavia, quindi Maurizio Melani della gelateria “Véneta Gelato Italiano” a Valencia, in Spagna con 186 punti, poi Fabio Forghieri della “Gelateria dei Principi” a Correggio in sesta posizione, e Leonardo La Porta della “Gelateria Miretti” a Torino, sempre al sesto posto.

Dieta Mediterranea, l'importanza delle proteine/ 5 motivi per assumerle: dalla longevità alla sazietà

Da segnalare anche “La Cremeria Gelato Italiano” a Cadice, in Spagna di Carlo Guerrero, quindi Paolo Pomposi della “Gelateria Pasticceria Badiani” a Firenze, se infine Fabrizio Fenu della gelateria “I Fenu” a Cagliari.











© RIPRODUZIONE RISERVATA