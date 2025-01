Il mio cane Skip, film su Rete 4 con Frankie Muniz e Kevin Bacon

Venerdì 10 gennaio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:50, il film per famiglie e sportivo Il mio cane Skip. Si tratta di una pellicola del 2000, diretta dal regista Jay Russell, conosciuto per il film fantasy The Water Horse – La leggenda degli abissi.

Gran parte delle musiche della colonna sonora di Il mio cane Skip sono state eseguite da William Ross, tra queste: Starlight Serenade, Hop-Along, Washington in the New, ThenRound Up Prelude, Moolight Promenade, 200 Bright.Tra gli altri brani ricordiamo: Sto iniziando a vedere la luce, cantata da Harry James, Ninnananna di Brodway, eseguita da Richard Himber e sua Orchestra, Hot Time in the Town of Berlin, cantata dalle Andrwes Sisters.

Frankie Muniz interpreta il ruolo del protagonista di Il mio cane Skip, Willie Morris, un bambino molto timido e introverso. L’attore, una volta cresciuto, è diventato famoso per la sit-com televisiva Malcolm. Kevin Bacon e Diane Lane sono rispettivamente Jack ed Ellen Morris, rispettivamente padre e madre del bambino. Luke Wilson, invece, recita la parte di Dink Jenkins, il vicino di casa amico di Willie.

La trama del film Il mio cane Skip: un cane e un bambino crescono insieme

La trama del film Il mio cane Skip è ambientata a Yazoo City, piccola località del Mississipi, nell’estate del 1942. Willie Morris vive con il padre Jack, rimasto invalido durante la Guerra Civile Spagnola e la madre Ellen. Willie è un bambino molto solo e il suo unico amico Dink Jenkins, deve lasciarlo per arruolarsi nell’esercito.

In occasione del suo nono compleanno, il ragazzino riceve moltissimi regali, ma, tra questi, il più apprezzato è un piccolo Jack Russel Terrier, che decide di chiamare Skip.

Il padre di Willie, però, ritenendo che sia troppo presto, porta via il cagnolino: il bimbo viene pervaso da una grande tristezza, ma la madre riesce a farglielo restituire, risollevandogli il morale. Da quel momento in poi, Willie e il suo cucciolo diventano praticamente inseparabili, condividendo le fasi più importanti della crescita del ragazzo.

Ormai adolescente, Willie riesce a parlare con la ragazzina più bella della zona e stringere amicizia con coloro che prima lo bullizzavano, pensando che sia merito di Skip. Un giorno, durante una partita di baseball, il giovane non riesce a dare il meglio di sè e, in uno scatto d’ira, colpisce il cane, che scappa, trovando rifugio in un cimitero.Qui rimane intrappolato in una tomba, utilizzata da due malfattori come magazzino abusivo di alcolici e viene colpito con una pala.

Willie, giunto, sul posto e resosi conto della gravità delle sue condizioni lo porta in una clinica veterinaria, salvandolo. Qualche anno dopo, il ragazzo decide di andare a studiare a Oxford e Skip rimane a Yazoo City, aspettando che Willie torni a casa. Un triste giorno Willie riceve un telegramma che lo avvisa della morte del suo fedele cagnolino: Skip viene sepolto sotto l’olmo vicino casa, lasciando il segno nei cuori della famiglia Morris.