Grave incidente per Il Pagante ad uno dei suoi ultimi concerti. Lo scorso 22 dicembre, la band ha tenuto uno show in un locale a Bolognola, un comune italiano di 153 abitanti della provincia di Macerata nelle Marche. Durante il dj-set, però, il gruppo è stato costretto a interrompere l’esibizione e abbandonare il palco. Il motivo? Alcuni spettatori hanno iniziato a lanciare cubetti di ghiaccio contro la cantante Roberta Branchini. Nonostante i tentativi di proseguire, esibendosi per ben nove brani, dopo aver ricevuto diversi pezzi di ghiaccio addosso, Il Pagante ha deciso di interrompere il concerto e lasciare il palco, ponendo fine allo show.

Sui social sono rapidamente circolati i video de Il Pagante durante il concerto, suscitando critiche da parte di molti utenti. Alcuni hanno accusato la band di aver abbandonato il palco dopo pochi minuti, lasciando il pubblico senza lo show per cui erano lì. Di fronte a queste accuse di maleducazione e mancanza di professionalità, Roberta Branchini ha deciso di prendere la parola sui suoi profili social per difendere se stessa e i suoi compagni. La cantante si è detta profondamente offesa dagli insulti ricevuti e ha raccontato nei dettagli quanto accaduto il giorno del concerto.

Grave incidente per il Pagante durante un concerto: Roberta Branchini rompe il silenzio

Secondo il racconto di Roberta Branchini, lei e gli altri membri de Il Pagante avevano affrontato un viaggio di 6 ore in van per raggiungere il luogo del concerto. Tuttavia, la location, dove era previsto un apres ski sulla neve, si è rivelata completamente inadatta per l’evento. I problemi sono iniziati fin da subito e si sono aggravati con il lancio di pezzi di ghiaccio da parte del pubblico, rendendo la situazione insostenibile. “Il posto non era valido per fare un apres ski gratuito dove c’era così tanta gente. Siamo arrivati in modo faticoso sul palco, io sono anche scivolata varie volte prima di arrivare. Siamo saliti sul palco e l’impianto era orrendo e faceva schifo, una roba imbarazzante”, ha spiegato la cantante.

Roberta Branchini ha poi chiarito che il concerto era un evento gratuito e che, nonostante ciò, lei e la band hanno dato il massimo per intrattenere tutti i presenti, anche quelli meno interessati allo spettacolo. La cantante ha smentito le critiche ricevute, sottolineando di essersi esibita per nove canzoni prima di decidere di lasciare il palco, dopo essere stata colpita più volte in viso da cubetti di ghiaccio: “Guardate questo segno sul viso. Per fortuna io ieri avevo gli occhiali da sole, perché mi è arrivato un cubetto in faccia, lanciato da lontano, con una velocità enorme”.