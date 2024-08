Il ritorno di Joe Dakota, diretto da Richard Bartlett

Domenica 25 agosto, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 17:05, verrà trasmesso il film dal titolo Il ritorno di Joe Dakota. Si tratta di un western del 1957 diretto da Richard Bartlett. La colonna sonora è opera di Hans J. Salter, un compositore con una vasta esperienza nel cinema, avendo lavorato su oltre 100 film tra cui molti classici dell’horror. La regia di Bartlett, con un occhio attento ai dettagli, contribuisce a creare un’atmosfera tipica del western americano di metà secolo.

Il protagonista della pellicola è Jock Mahoney, attore con una carriera consolidata nel genere, grazie anche alla sua interpretazione di Tarzan negli anni ’60. Al suo fianco troviamo Luana Patten, attrice conosciuta per i suoi ruoli nei classici Disney come Melody Time (1948). Nel film c’è una delle prime apparizioni sullo schermo di un attore che fara la storia del cinema con i film di Sergio Leone: Lee Van Cleef.

La trama del film Il ritorno di Joe Dakota: chi ha ucciso il pellerossa?

Il ritorno di Joe Dakota ruota attorno a Joe Dakota, un enigmatico cowboy che arriva nella tranquilla cittadina di Arborville. L’uomo è alla ricerca di un amico, un indiano che sembra essere scomparso misteriosamente. La sua presenza scatena una serie di reazioni tra gli abitanti, che cercano di nascondere un oscuro segreto legato all’appropriazione indebita di terre indiane.

Con il progredire della storia, Joe Dakota si rende conto che dietro le facciate amichevoli dei cittadini si nasconde una verità terribile: il suo amico è stato ucciso per impossessarsi delle sue terre. In un crescendo di tensione, Joe si trova a dover affrontare l’intera comunità, determinato a ottenere giustizia. Il finale del film è un confronto esplosivo che ristabilisce l’ordine e la moralità in un mondo che sembrava averli dimenticati.

