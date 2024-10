Ilaria Clemente è incinta? La versione dalla casa del Grande Fratello 2024

La gieffina Ilaria Clemente sarebbero davvero incinta, a confermare questa versione ci hanno pensato anche alcune sue compagne al Grande Fratello 2024, che commentando la situazione hanno parlato di un test di gravidanza positivo. Nelle scorse ore l’attore pratese Luca Calvani ha chiesto delucidazioni sulla questione, dopo che Ilaria Clemente ha momentaneamente abbandonato la casa del Grande Fratello 2024: “Ma non ci hanno detto più nulla di lei”. Amanda Lecciso a quel punto ha risposto che il motivo per il quale la Clemente è uscita è il test di gravidanza positivo: “Vabbè ma è una cosa bella alla fine, è molto bello”.

A questo punto vedremo se Ilaria Clemente potrà tornare nella casa del Grande Fratello 2024 e se arriveranno aggiornamenti e delucidazioni sulla questione già nel corso della puntata di domani sera del reality condotto da Alfonso Signorini.

Ilaria Clemente incinta al Grande Fratello 2024? Il commento di MariaVittoria

Non tutti sembrano pronti ad accogliere con entusiasmo una gravidanza nella casa del Grande Fratello 2024, la gieffina MariaVittoria ha commentato così la notizia della possibile positività al test di Ilaria Clemente, ricordando cosa ha vissuto sulla propria pelle qualche anno fa: “Dipende, per me non lo è stata, per lei forse sì, dipende dalla persona, dipende dal momento, dipende da chi hai vicino, per me non lo è stata una cosa bella, mi è successo tre anni fa” ha raccontato ad alcuni compagni di gioco al Grande Fratello 2024.

Nel frattempo però le compagne di Ilaria Clemente attendono delle novità nella casa del Grande Fratello 2024 riguardo alla situazione che sta tenendo un po’ tutti con il fiato sospeso. L’uscita della giovane è il secondo addio provvisorio alla Casa dopo quello dei giorni scorsi con Clarissa Burt, l’attrice che è poi già rientrata tra i compagni di gioco nella casa più spiata d’Italia.