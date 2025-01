Il ‘terremoto’ dell’ultima diretta ha decisamente scosso gli animi; diversi protagonisti al Grande Fratello 2024 sono finiti nell’occhio del ciclone per comportamenti poco consoni per un programma televisivo. Costretta ad intervenire la produzione con un televoto ‘d’ufficio’ che ha coinvolto Helena Prestes e Ilaria Galassi, ma anche Alfonso Signorini non si è certo tirato indietro nel bacchettare i concorrenti rei di atteggiamenti aggressivi e in contrasto con le regole di buon senso vigenti nel reality di Canale 5.

Qualcuno però, dopo i tumulti dell’ultima puntata del Grande Fratello 2024, sembra aver accusato il colpo: stiamo parlando di Ilaria Galassi, al televoto con Helena Prestes dopo le ultime diatribe e con il rischio pendente dell’eliminazione nella prossima diretta. Ma non è detto che l’ex ‘Non è la Rai’ arrivi a lunedì e che lasci al pubblico la scelta di lasciarla oppure no nella Casa più spiata d’Italia.

Ilaria Galassi in crisi al Grande Fratello 2024: “Vorrebbe lasciare…”

Dal web si insinua infatti il dubbio: Ilaria Galassi si ritira dal Grande Fratello 2024? Tutto parte da una rivelazione – come riporta LaNostraTv – del noto esperto di gossip Amedeo Venza che tramite il proprio profilo ha fatto sapere di un momento particolarmente difficile per l’ex ‘Non è la Rai’ che sarebbe ad un passo dalla decisione di abbandonare il reality di Canale 5. “E’ stata diverso tempo in confessionale, presa da una forte crisi”, questo quanto raccontato dall’esperto in riferimento al possibile ritiro di Ilaria Galassi dal Grande Fratello 2024. “Vorrebbe lasciare il programma!”, questo lo ‘scoop’ delle ultime ore e chissà che la concorrente non decida dunque di tirarsi fuori dal reality ancor prima di conoscere il verdetto del pubblico previsto per la puntata di lunedì.