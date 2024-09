E’ devastante il bilancio di un incidente sul Gargano avvenuto nella serata di ieri. Quattro persone sono morte e una quinta giovane è rimasta ferita gravemente. Una vera e propria strage quella che si è registrata di preciso lungo la strada 693 del Gargano, nei pressi dei comuni foggiani di San Nicadro e Apricena, vicino al bivio di San Nazario. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto ma si sa con certezza, anche dalla scena dello scontro, che l’incidente sul Gargano sia stato causato da un frontale, violentissimo, fra due autovetture.

Due auto che viaggiavano in direzione opposta si sono quindi scontrate frontalmente, e nell’impatto hanno perso la vita quattro persone, più una quinta giovane che sta invece lottando in queste ore fra la vita e la morte. Protagoniste purtroppo di questo drammatico incidente sul Gargano sono state due auto di segmenti diversi, da una parte una Kia Sportage, un C-SUV, dall’altra una Fiat Panda, auto senza dubbio di dimensioni più modeste, ma in ogni caso l’esito è stato identico, visto che le quattro vittime si trovavano equamente sulle due autovetture.

INCIDENTE SUL GARGANO, UNA RAGAZZA SOPRAVVISSUTA MA GRAVISSIMA

La quinta, una giovane ragazza, era invece a bordo dell’auto italiana ed è stata trasportata in elisoccorso presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza sito in San Giovanni Rotondo, noto comune della provincia di Foggia. Quando gli operatori del 118 si sono recati sulla scena dell’incidente hanno dovuto fare i conti con una realtà raccapricciante, visto che i corpi di quattro persone giacevano già senza vita, purtroppo morti sul colpo dopo il devastante impatto, mentre una quinta giovane era ancora in vita.

Quest’ultima è stata quindi soccorsa sul posto, intubata, e poi trasferita d’urgenza, in codice rosso, presso il nosocomio più vicino. Sul posto anche gli uomini dei vigili del fuoco, che hanno aiutato il personale sanitario ad estrarre i corpi, nonché i carabinieri e la polizia municipale per gestire il traffico sulla statale.

INCIDENTE SUL GARGANO, QUANTI ANNI AVEVANO LE VITTIME

Le vittime, come riferito dai colleghi di Foggia Today, hanno 26 e 30 anni, entrambi di Vico del Gargano, poi c’è una terza vittima di anni 62, un docente di nome Matteo Giovanditto, di San Nicandro Garganico, vicino al luogo dell’incidente sul Gargano, e una ragazza di Cagnano Varano, la cui età non è stata però resa nota.

La ferita è l’amica di quest’ultima, anch’essa di un’età non specificata. Una volta diffusa la notizia, sono stati moltissimi coloro che hanno voluto mandare il proprio messaggio di cordoglio ai famigliari delle quattro vittime, a cominciare dal sindaco di Cagnano Michele Di Pumpo, il cui primo pensiero è andato appunto ai cari dei 4 deceduti, aggiungendo che sono in corso tutte le indagini del caso per stabilire eventuali responsabilità. Sicuramente una delle due auto ha sbagliato, ma bisognerà capire il perchè di questo terribile errore.