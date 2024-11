This is me, Irama confessa: “Amici mi ha rinforzato è stata la mia seconda possibilità”

È intervenuto anche Irama, Filippo Maria Franti, nella puntata di questa sera, mercoledì 20 novembre 2024, di This is me. Il cantante ha ripercorso il suo ingresso ad Amici di Maria De Filippi in cui ha partecipato e vinto rivelando come gli ha cambiato la vita: “Amici mi ha dato la possibilità di far ascoltare le mie canzoni possibili e sono grato per aver fatto questo percorso perché spesso se capita una cosa brutta significa che dopo ce ne sarà una bella.”

Corpo di ballo This Is Me: chi sono i ballerini/ Ex di Amici e non solo: c'è anche la velina Talisa Ravagnani

Irama nel talent di Amici è entrato dopo alcune esperienza fallimentari alle spalle, aveva già un contratto discografico ed aveva partecipato a Sanremo Giovani ma non era riuscito ad ottenere il successo sperata. Amici è stata una seconda possibilità che poi si è rivelata vincente: “C’è una tecnica giapponese che quando si rompe un vaso lo riparano con dell’oro per renderlo più prezioso. E significa che se capita una cosa brutta subito dopo ce ne sarà una bella. Sono grato per aver fatto questo percorso. Mi ha rinforzato.”

Tumore Emma Marrone, choc a This Is Me: "Ad Amici non l'ho detto a nessuno"/ "Solo Maria De Filippi sapeva"

Irama e le parole d’affetto per Ermal Meta a This is me: “C’è un legame emotivo con lui”

Ospite a This is Me, Irama ha concluso l’intervista con Silvia Toffanin rivelando a chi si ispira per la sua arte e la sua musica: “Sono cresciuto con un dualismo da una parte il mondo più cantautorale e dall’altra quello più urban” Subito dopo ha cantato un medley delle sue canzoni e commosso tutti con il duetto con Ermal Meta sulle note di Piccola Anima e di altri grandi successi di entrambi gli artisti. “È bellissimo condividere il palco con un altro artista poi quando c’è un legame emotivo è ancora più emozionante. Ermal oltre ad apprezzarlo come artista mi è piaciuto fare il medley.” ha ammesso alla fine Irama.