Genitori Riccardo Scamarcio, infanzia turbolenta per l’attore: quante preoccupazioni per papà e mamma!

Irene e Emilio non sono due nomi qualunque per Riccardo Scamarcio, bensì i nomi dei suoi genitori. L’attore ricorda con commozione e tenerezza la sua infanzia, anche se riconosce di aver creato parecchi grattacapi a mamma e papà. Al padre Emilio, venuto a mancare qualche tempo fa, l’attore sfasciò la macchina, dopo avergliela ‘rubata’. Il danno fu ingente e il problema era rappresentato dal fatto che Riccardo aveva solo dodici anni quando era la guida, perché convinto di saper guidare l’auto. Una convinzione che ha provocato conseguenze importanti, ma per fortuna non troppo gravi.

“Ero irrequieto da piccolo – confida Riccardo Scamarcio a Verissimo – sfasciai la macchina di papà perché andai contro un muro”. I genitori erano al corrente di avere un figlio oltremodo vivace ed intraprendente e ad un certo punto, viste le sue azioni sconsiderate, si sono preoccupati davvero. “Mia nonna andò sul divano come se fosse morto qualcuno e a me venne la febbre per i sensi di colpa”, racconta ancora l’attore.

Riccardo Scamarcio, il rapporto coi genitori e col padre Emilio: “Durante la malattia…”

Un episodio epico che costrinse i genitori di Scamarcio a prendere decisioni drastiche. La madre Irene, in particolare, deciso di farlo seguire da un investigatore privato. Entrambi i genitori temevano che il figlio Riccardo potesse prende strade sbagliate. Poi, fortunatamente, con la recitazione ha trovato la giusta valvola di sfogo.

Non facile è stato il periodo in cui il padre Emilio ha dovuto fare i conti con una malattia inaspettata: in quel momento l’attore ha deciso di dedicarsi completamente a lui, standogli vicino. “Ora che sono papà tutto ha un senso, quell’esperienza lì è stata la più potente. La vita è questa purtroppo…”, la constatazione commovente dell’attore di Trani.

