Iva Zanicchi, malattia del compagno Fausto Pinna e il rapporto con Samuele Peron/ L’amicizia nata a Ballando

Iva Zanicchi all’Isola dei Famosi per sostenere Samuel Peron, conosciuto nel 2022 a Ballando con le stelle

C’è una grande attesa per la semifinale dell’Isola del Famosi che questa sera vedrà tra gli ospiti d’eccezione – invitati d’onore per una sorpresa, dopo il lungo periodo di isolamento, ai loro naufraghi preferiti – anche Iva Zanicchi, in campo per sostenere l’amico ed ex maestro Samuel Peron: conosciuto nel 2022 per la diciassettesima edizione di Ballando con le stelle in cui la conduttrice ci regalò anche un ballo dolce ed emozionante con il suo compagno, Fausto Pinna, in quel momento in convalescenza per la sua violenta malattia. Questa, però, è un’altra storia (a cui ovviamente arriveremo a brevissimo per tutti i curiosi) anche se possiamo ipotizzare che tra uno scambio di battute con Samuel Peron ed un altro con Vladimir Luxuria, Iva Zanicchi potrebbe aggiornare tutti i fan all’ascolto su come procede la malattia del compagno Fausto Pinna.

Sul perché – tra i sicuramente tanti nomi – la Luxuria abbia scelto proprio lei come sostenitrice di uno dei naufraghi più quotati per la finale non abbiamo grandi dettagli, ma è probabile che sia legato a quel particolare rapporto che li legò a Ballando con le stelle, quando la Zanicchi si è distinta come una delle concorrenti più polemiche a causa dei memorabili – e tanti, tantissimi – litigi con Selvaggia Lucarelli. Eppure, sempre sostenuta da Samuel Peron, Iva Zanicchi ha fatto parlare al posto suo la danza, arrivando addirittura alla Finalissima: uno spirito che potrebbe certamente far comodo al naufrago per reggere gli ultimi – e sicuramente più ostici ed interminabili – giorni in Honduras.

Oltre a supportare l’amico Samuel Peron, però, proprio memore di quella comparsata del compagno Fausto Pinna a Ballando, Iva Zanicchi potrebbe tornare a parlare proprio di lui, anche perché dopo l’annuncio bomba (e accolto con una sonora compassione dai fan) sulla malattia non abbiamo più avuto nessun aggiornamento importante. Di certo, infatti, sappiamo solamente che nel 2023 il suo ‘Pippi’ finì all’ospedale a causa di una vertebra rotta, scoprendo in quel momento che il tumore ai polmoni che gli era stato diagnosticato tre anni prima – come ha raccontato la stessa Iva Zanicchi sia a Verissimo che al giornale DiPiù – era tornato all’attacco: una circostanza sicuramente terribile, ma che ha avuto il potere di avvicinare di più la conduttrice al compagno, stretti in una lotta all’ultimo sangue contro la malattia.

Infatti, seppur i medici gli abbiano chiaramente detto che “il tumore contro cui sta combattendo non è operabile“, ha deciso di non abbattersi, memore di quella prima diagnosi (nel 2020) in cui – ha ricordato Iva Zanicchi a DiPiù – “gli hanno dato solo due mesi perché sembrava non si potesse fare più nulla”; fino a quando “quasi per miracolo, un po’ alla volta, ha iniziato a stare meglio”.











