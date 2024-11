Per anni James Van Der Beek è riuscito a fare breccia nel cuore di moltissimi telespettatori nel ruolo di Dawson Leery nell’amatissima serie Dawson’s Creek. Il teen drama americano è andato in onda dal 1998 al 2003 conquistando un successo incredibile, con le loro intriganti e interessanti vicende i protagonisti riuscivano a catturare non poco l’attenzione di moltissimi fan. Nelle scorse ore il 47enne è tornato a far parlare di sé, questa volta però con una notizia che ha preoccupato non poco i fan, ha un tumore.

Quincy Jones, chi sono le ex mogli e le ex compagne/ Il matrimonio con l'attrice Peggy Lipton

In un’intervista concessa a People Magazine l’amatissimo attore senza giri di parole ha rivelato: “Ho un cancro al colon-retto”. Non sono molti i dettagli che si è lasciato sfuggire in merito alle sue condizioni di salute, James Van Der Beek ha però fatto sapere che ha affrontato questa diagnosi privatamente e ha preso subito dei provvedimenti per cercare di risolverla.

Lorenzo Spolverato, confessioni shock su Shaila al Grande Fratello/ "Non è la mia fidanzata, siamo liberi"

James Van Der Beek annuncia di avere un cancro, la star di Dawson’s Creek non ha smesso di lavorare

Nel corso dell’intervista l’attore diventato noto soprattutto grazie a Dawson’s Creek ci ha tenuto a precisare che in questo delicato momento della sua vita può contare sul sostegno della sua incredibile famiglia. Ciò che vuole adesso è essere ottimista per affrontare al meglio questa battaglia. Ha anche rivelato che sta continuando a lavorare nonostante la diagnosi e farà tutte le cure che saranno necessarie.

James Van Der Beek ha anche detto che si sente bene e c’è motivo di essere ottimisti. In merito ai suoi progetti lavorativi ha fatto sapere che presto apparirà in un episodio di Walker. Il protagonista di Dawson’s Creek ha anche recitato in Sidelined, The QB and Me, un film che sarà disponibile al cinema dal 29 novembre. Da quando ha annunciato di avere il cancro sta ricevendo moltissimo sostegno e affetto sui social da parte di tutti coloro che lo seguono e lo amano. In passato la serie gli ha fatto conquistare un successo incredibile ed è rimasto molto noto e apprezzato negli anni. Anche sui social è molto seguito, sul suo profilo Instagram conta 1,5milioni di follower, questi non perdono occasione per manifestargli il loro affetto e il loro supporto.

Quincy Jones com'è morto il musicista e produttore di Michael Jackson/ Il triste annuncio della famiglia