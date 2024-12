La nota attrice americana Jamie Lee Curtis, che nel giro di pochi giorni vedremo recitare nel cult di Natale, Una Poltrona per Due, potrebbe divenire la nuova Signora in Giallo. Secondo quanto riportato in queste ore negli Stati Uniti, segnalato di preciso da Variety e Deadline, sarebbe stata scelta proprio la 66enne di Santa Monica per andare “sostituire” Angela Lansbury in un film spin off appunto sulla amatissima serie andata in onda ripetutamente per anni anche in Italia.

Secondo quanto scrive Variety, il premio Oscar non avrebbe ancora deciso se accettare o meno la proposta, ma sembra che sarebbe in trattative per interpretare l’iconica Jessica Fletcher. Per chi non la conoscesse, si tratta di una scrittrice di gialli che è abilissima nel risolvere i numerosi casi di cronaca nera che si verificano nelle sue zone, aiutando la polizia locale a individuare i colpevoli, spesso e volentieri di omicidi. Si tratta di una delle serie tv più amate della storia, e come detto sopra, è giunta anche sul piccolo schermo italiano, raccogliendo moltissimi fan.

JAMIE LEE CURTIS NEL RUOLO CHE FU DI ANGELA LANSBURY: COSA SAPPIAMO

Il progetto cinematografico è curato dalla Universal Pictures e al momento non avrebbe ancora un titolo, ma i produttori sarebbero Chris Miller, Phil Lord e Amy Pascal. Si tratta di un film al momento top secret, di conseguenza non è chiaro sapere quali saranno i personaggi presenti, ne tanto meno la trama, l’ambientazione e se sarà una Signora in giallo moderna o comunque sempre anni ’80.

Si sa invece che la sceneggiatura è stata affidata a Rebecca Angelo e Lauren Blum, entrambe autrici di Dumb Money, docuserie sullo scandalo finanziario di GameStop. Variety ha provato ad interpellare i rappresentati di Jamie Lee Curtis nonché della Universal, ma hanno tenuto la bocca cucita, di conseguenza è facile intuire come si tratti di un progetto ancora in fase embrionale.

JAMIE LEE CURTIS NEL RUOLO CHE FU DI ANGELA LANSBURY: LA LORO CARRIERA IN BREVE

Universal Television ha prodotto la serie tv “La signora in giallo” per ben 12 anni, a partire dal 1984, quindi fino al 1996, trasmessa in tutto il mondo. Angela Lansbury è stata magistrale nell’interpretare il suo ruolo di “nonnina detective”, trovandosi spesso in situazioni molto pericolose ma sempre molto educata e vestita sempre in maniera impeccabile. Fu un successo clamoroso al punto che nel picco massimo di ascolti oltre oceano, si toccò la quota di 40 milioni a settimana, per una media di circa 25 milioni ad episodio in tutte le 12 stagioni.

Angela Lansbury è divenuta famosa nel corso della sua carriera anche per altre interpretazioni cult come il film Disney Pomi d’ottoni e manici di scopa, ma anche Assassinio sul Nilo del 1978. Jamie Lee Curtis, invece, ha vinto l’Oscar due anni fa come attrice protagonista di “Everything Everywhere All at Once”, mentre a breve farà la sua apparizione in Ella McKay di James Brooks, e potrebbe vincere un altro Oscar con “The Last Showgirl”.