Jane Alexander, nata a Watford nel 1972, discende da una famiglia dell’aristocrazia anglo-irlandese: tanti, infatti, i parenti di alto rango dell’attrice, come la nuora di Winston Churchill, sua cugina Pamela, nonché i duchi di Cumberland. Lei, nata da padre britannico e madre croata, è arrivata in Italia molto presto, a Roma, trasferendosi appunto con la famiglia. I genitori, entrambi doppiatori, l’hanno ispirata ad intraprendere a sua volta quella strada: fin da giovanissima Jane ha lavorato anche come modella. L’esordio come attrice, invece, è arrivato a 21 anni, nel 1993, nel film “Le donne non vogliono più” diretto da Pino Quartullo. Da quel momento sono arrivati una serie di film, mentre solo più avanti le si sono aperte anche le porte della tv, con la conduzione di vari programmi tra La7 e Mediaset.

Uno dei ruoli di maggior successo di Jane Alexander è senza dubbio quello ricoperto nella serie tv Elisa di Rivombrosa, andate in onda tra il 2003 e il 2005 con uno straordinario riscontro da parte del pubblico. In questa serie ha interpretato la marchesa Lucrezia Van Becker Beauville. Più avanti a cominciato anche l’attività da dj, conducendo vari programmi radio. Una carriera variegata dunque quella di Jane Alexander, eclettica che nel corso della sua vita si è dedicata al cinema, la TV, alla radio, al doppiaggio e alla moda, e negli ultimi anni anche al web.

Jane Alexander, chi è: le origini nobiliari “Pare che ci sia anche Winston Churchill nel mio albero genealogico…”

Jane Alexander ha ottenuto una popolarità importante in Italia, dopo essere arrivata da piccolissima nel nostro Paese insieme ai genitori. Attrice, conduttrice e non solamente, le sue origini sono però nobiliari, come ha avuto modo di spiegare anche lei stessa in tv: “Sono imparentata con gli Hannover, cioè con il casato reale della Regina Vittoria. Io fino alla mia uscita dal Grande Fratello Vip nel 2018 non lo sapevo! Me l’hanno detto appena uscita dalla Casa. Pare che ci sia anche Winston Churchill nel mio albero genealogico…”. Una sorpresa, in parte, per l’attrice, che nonostante provenga da una famiglia nobile, resta molto umile e con i piedi per terra.