Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, vacanze d’amore dopo Wimbledon 2024/ La coppia insieme in Sardegna

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya insieme in Sardegna: relax dopo gli ultimi impegni

Prosegue a gonfie vele la neonata storia d’amore tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, giovani promesse del tennis e ora felicemente fidanzati. La coppia, come rivelano numerosi siti tra cui il Corriere della Sera, si è infatti concessa la loro prima vacanza di coppia lontano dallo stress quotidiano e dagli impegni sportivi che riempiono le loro agende, volando in Sardegna per una breve vacanza all’insegna dell’amore e del relax.

Entrambi hanno abbandonato anzitempo il torneo di Wimbledon 2024 e hanno così deciso di ricaricare le pile con qualche giorno al mare, in vista dei prossimi impegni. Tra questi ci sono le attesissime Olimpiadi di Parigi 2024, in partenza a fine mese e che vedranno impegnato il tennista italiano numero 1 nel ranking ATP mondiale. La coppia è sbarcata ieri sera all’aeroporto di Olbia e, nonostante Sinner abbia indossato una felpa con cappuccio per non farsi riconoscere, è stato comunque notato e ha concesso foto e sorrisi alle numerose persone lì presenti.

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya in vacanza dopo le delusioni di Wimbledon 2024

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si godono così un po’ di vacanza prima dei prossimi impegni professionali. Entrambi arrivano da giorni molto intensi e faticosi e si prospettano settimane di fuoco soprattutto per il campione italiano, che sarà poi impegnato ai Giochi Olimpici di Parigi. La tennista russa si è ritirata dal torneo di Wimbledon 2024 durante il match contro Elena Rybakina: pur avendo iniziato l’incontro in maniera positiva, ha tuttavia subito un infortunio al braccio destro che ha condizionato la sua gara, portandola al ritiro durante il secondo set tra le lacrime.

Rimpianti anche per Jannik Sinner: anche lui ha detto addio al torneo, non per un ritiro forzato ma per una sconfitta maturata durante il quarto di finale contro Medvedev, che l’ha così estromesso da Wimbledon 2024. Il campione italiano non è parso nella migliore condizione fisica e, ieri, ha ufficializzato la sua assenza al torneo svedese di Bastad sulla terra rossa: l’obiettivo è riposarsi e ricaricare le energie, evitando eccessivi sforzi fisici, prima del ritorno a Montecarlo e della partenza per Parigi.











