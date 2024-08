Jasveen Sangha, la ‘regina della ketamina’, avrebbe fornito Matthew Perry della droga che gli è stata letale

Gli ultimi aggiornamenti sulle indagini riguardanti la morte dell’attore Matthew Perry hanno portato a galla un nome in particolare, che avrebbe a che fare proprio con la ketamina assunta dalla star prima della morte. Il nome in questione è quello di Jasveen Sangha, definita addirittura ‘la regina della ketamina’, spuntato dopo il recente arresto di 5 persone legate, appunto, alla morte di Matthew Perry.

La “Regina della ketamina”, così è stata soprannominata dai procuratori statunitensi, sarebbe una delle cinque persone che, secondo le autorità statunitensi, hanno fornito ketamina alla star di Friends, sfruttando la sua dipendenza dalla droga a scopo di lucro e provocandone la morte per overdose. Stando a quanto riporta il portale BBC, Jasveen Sangha ora deve rispondere di nove capi d’imputazione, tra cui cospirazione per distribuire ketamina e distribuzione di ketamina con conseguente morte.

Chi è Jasveen Sangha

Jasveen Sangha ha 41 anni e ha una casa a North Hollywood, che è stata definita un “emporio di spaccio di droga” da Martin Estrada, procuratore degli Stati Uniti per il distretto centrale della California. La donna è accusata di aver venduto al celebre attore 50 fiale di ketamina per circa 11.000 dollari (8.550 sterline), ed è stata anche definita come una trafficante di droga che “Ha a che fare solo con personaggi famosi e di alto livello”, nonché “una delle principali fonti di approvvigionamento di ketamina per altri, oltre che per Perry“. Le sue conoscenze nel mondo di Hollywood erano tali che, stando a quanto rivelato da una fonte al Daily Mail, avrebbe partecipato anche alle cerimonie dei Golden Globes e agli Oscar.