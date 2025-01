Gessica Notaro e lo speciale legame con Javier Martinez: il racconto nella casa del Grande Fratello

Nelle scorse settimane Javier Martinez è tornato a parlare nella casa del Grande Fratello del suo speciale rapporto con Gessica Notaro, con la quale condivide un legame davvero prezioso e importante. Parlando con Jessica Morlacchi, Luca Calvani e Federica Petagna, il pallavolista argentino si era soffermato così sul rapporto costruito con la ragazza, divenuta celebre per un drammatico fatto di cronaca, dopo essere stata sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato nel 2017.

“Ci siamo avvicinati perché mio fratello ha fatto per sette anni il carabiniere a Sant’Arcangelo di Romagna, conosce chi ha arrestato lui…quindi ha vissuto questa cosa, ha seguito il caso. E’ una persona davvero splendida, è tosta, non è un’agnellina, ma anche il marito è una persona d’oro, si è sposata da meno di tre anni ora, è un esempio di donna e cazzimma” ha specificato Javier Martinez riguardo al rapporto con Gessica Notaro che questa sera entrerà nella casa del Grande Fratello per una speciale sorpresa all’amico.

Gessica Notaro ha un importante messaggio per Javier Martinez: l’annuncio di Signorini

Per Gessica Notaro quella di oggi è una giornata speciale, visto che la ragazza entrerà nella casa del Grande Fratello 2024 per riabbracciare a distanza di oltre quattro mesi il suo amico Javier Martinez, con il quale ha condiviso molti momenti importanti nel corso dell’esperienza nel reality di Canale Cinque. Come annunciato da Alfonso Signorini nelle scorse ore, la donna farà un’incursione nella casa più spiata d’Italia per incontrare il pallavolista e modello argentino, e sarà senza dubbi un momento emozionante e ricco di lacrime per i telespettatori che hanno preso in affido Javier fin dalle battute iniziali del reality di Mediaset.

Pare che Gessica Notaro abbia un messaggio speciale da consegnare all’amico Javier Martinez, con il quale vanta un rapporto importante da ormai sette anni.