Grande Fratello, Javier Martinez e la teoria sull’eliminato: “Ecco chi penso uscirà dalla Casa”

Questa sera, lunedì 20 gennaio 2025 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello e ci sarà come di consueto un’eliminazione in nomination ci sono ben nove concorrenti Eva Grimaldi, Emanuele Fiori, Maxime Mbanda, Javier Martinez, Bernardo Cherubini, Alfonso D’Apice, Zeudi Di Palma, Pamela Petrarolo e Stefania Orlando e proprio ieri sera Javier Martinez parlando con Mariavittoria Minghetti ha rivelato la sua strana teoria circa chi potrebbe essere l’eliminato dal Grande Fratello 2025.

Nel dettaglio, Javier Martinez al Grande Fratello ha fatto capire di aver studiato bene le mosse degli autori del reality di Canale5 delle scorse settimane ed infatti ha rivelato che l’esito del televoto potrebbe cambiare in base alla domanda che viene posta se in positivo o in negativo e subito dopo ha spiegato anche perché: “Se chiedono chi vogliono fuori, i fan di Lollo e Shaila si uniranno contro di me e sicuro esco io.” Insomma, secondo il pallavolista un ruolo fondamentale nell’eliminazione di un concorrente ce l’hanno i fan e le varie alleanze dei fandom.

Javier Martinez e l’appello ai fan al Grande Fratello: “Non vorrei mai votassero contro qualcun altro”

Dopo aver esternato la sua teoria, Javier Martinez ha rivelato a Mariavittoria Minghetti di non volere che i suoi sostenitori facciano lo stesso con lui ed a tal proposito ha anche rivolto in appello: “Non vorrei mai. Sarebbe una cosa scorrette e faccio un appello perché non lo facciano. Comunque domani staremo a vedere. Però se è davvero in negativo ci potrebbe essere una votazione per farmi uscire, ma ci sta”. Stando ai sondaggi, tuttavia, appare molto difficile che Javier Martinez venga eliminato dal Grande Fratello, i più a rischio sono Eva Grimaldi ed Emanuele Fiori ma occorre attendere la puntata per sapere con certezza chi dovrà abbandonare la Casa più spiata d’Italia.