Ci speravano tutti nel ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, eppure la sorte ha deciso per una chiusura definitiva della tanto chiacchierata relazione vip. A riportare le ultime news sulla coppia è stato il settimanale Chi, rivelando un post-matrimonio totalmente inaspettato. La favola di Jennifer Lopez e Ben Affleck sembra essere definitivamente conclusa, anche dopo un secondo ritorno di fiamma avvenuto dopo vent’anni dal primo, con il sostegno dei fan che si è fatto sentire fino all’ultimo.

Le nozze a Las Vegas, i viaggi d’amore e i progetti insieme, tutto si è sciolto come neve al sole. Dopotutto, non vengono visti insieme ormai da mesi. Le ultime foto risalgono a inizio giugno, quando un bacio tra i due aveva fatto sperare ad una nuova chance, eppure, non c’è stato niente da fare. Jennifer Lopez si gode la sua estate a Positano completamente da sola, reduce da un 55esimo compleanno stile Bridgerton in compagnia di amici a fine luglio nella villa degli Hamptons a Los Angeles. Per l’occasione si è presentata con un lussuoso abito principesco senza però il suo storico compagno a fianco.

E intanto Ben Affleck? L’attore ha già pensato di togliersi la fede al dito e comprare una nuova casa a Pacific Palisades, un posto da sogno con una mega villa da 20 milioni di dollari vicino alla ex moglie Jennifer Garner. Secondo alcune indiscrezioni avrebbe già versato la caparra lo scorso 24 luglio, pronto per una vita da single piena di sorprese. Allo stesso tempo, la loro casa in California risulta in vendita, con un parco, 12 stanze e un centro fitness a meno di 60 milioni di dollari, nonostante l’abbiano comprata solo l’anno scorso. Nonostante l’evidente separazione, però, non spunta ancora la notizia delle carte firmate del divorzio, il che lascia ancora sperare i fan in un ripensamento dei due, che potrebbero essersi presi un periodo di pausa anche se quest’ipotesi è poco verosimile.

Del resto, però, Jennifer Lopez non si è mai trattenuta troppo dallo svelare dettagli privati della sua vita, e di certo avrebbe confessato anche questo aspetto burocratico. Ma oggi tutto tace, e sia la splendida Jennifer Lopez e il suo Ben non vogliono pronunciarsi rispetto all’ufficialità della decisione. Alcuni credono addirittura che questo silenzio sia per tutelare i figli di lui, che hanno creduto molto alla coppia, altri invece pensano che la questione sia talmente seria da non meritare di venir messa in piazza.