Jessica Morlacchi finisce nel mirino delle Non è la Rai al Grande Fratello 2024: “Non si lava…”

Jessica Morlacchi continua ad essere una delle grandi protagoniste del Grande Fratello 2024. La cantante ha attirato su di sé le simpatie del pubblico a casa ma anche le critiche di molti. Negli ultimi giorni, Jessica è finita nel mirino di alcuni dei suoi coinquilini, in particolare per lo scontro molto acceso avuto con Yulia Bruschi. Tra coloro che hanno criticato la gieffina per i suoi comportamenti nella casa ci sono anche le tre di Non è la Rai, ovvero Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi.

Pamela Petrarolo furiosa con gli autori del Grande Fratello: "Jessica Morlacchi protetta"/ "Fate vedere..."

Sono proprio le tre showgirl che, nelle ultime ore, si sono rese protagoniste di una rivelazione su Jessica Morlacchi che sta facendo il giro del web. In una chiacchierata a tre a letto, le Non è la Rai hanno fatto osservazioni sulla quantità di volte in cui la cantante si lava, dicendo: “Ieri si è fatta il bagno Jessica, sì ieri, lei non si lava tutti i giorni”.

Yulia Bruschi: "Quella che ha problemi alimentari sei tu"/ Video, frase choc a Jessica Morlacchi: è polemica!

Le Non è la Rai scatenano le critiche del web

Un’osservazione che ha sollevato i commenti ironici del web ma anche qualche critica nei confronti delle tre donne. Se è vero che le Non è la Rai hanno ormai il ruolo di ‘pettegole’ della Casa, come lo stesso Alfonso Signorini ha detti loro di essere, è altrettanto vero che questo atteggiamento di Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi non piace proprio a tutti. “Sono sempre pronte a giudicare e a dire qualcosa di velenoso”, ha fatto notare qualcuno sui social, ritenendo insomma eccessivo il loro intromettersi in ogni argomento e in modo spesso negativo. C’è, poi, chi difende Jessica, ormai beniamina di molti telespettatori.

Jessica contro Yulia, lite in diretta per Giglio al GF: "E il tuo fidanzato fuori?"/ Lei: "Non hai rispetto"