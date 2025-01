Joe Kidd, film su Rete 4 con Clint Eastwood e Robert Duvall

Martedì 28 gennaio 2025, la programmazione televisiva del pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:50, prevede la messa in onda del film western intitolato Joe Kidd.

Questo progetto cinematografico è stato prodotto nel 1972 ed è diretto dal regista John Sturges, film maker ricordato in particolare per pellicole come L’assedio delle sette frecce e I magnifici sette.

Le musiche sono invece state composte da Lalo Schifrin, arrangiatore e pianista di origini argentine che ha lavorato alle colonne sonore di diversi lungometraggi di successo, tra cui Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!, Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan e I 3 dell’Operazione Drago.

Nei panni del pistolero Joe Kidd, la star hollywoodiana Clint Eastwood, artista poliedrico e pluripremiato, diventato famoso verso la metà degli anni ’60 grazie alla celeberrima “trilogia del dollaro” di Sergio Leone. Al suo fianco l’attore Robert Duvall, che lavorerà nuovamente con il regista quattro anni più tardi ne La notte dell’aquila, e l’attore John Saxon, ricordato per la sua interpretazione ne I 3 dell’Operazione Drago.

La trama del film Joe Kidd: un pistolero assoldato dai coloni passa dalla parte dei messicani

Joe Kidd è ambientato all’inizio del XX secolo nella cittadina di Sinola, situata al confine tra gli Stati Uniti e il Messico. Qui si sta svolgendo un’udienza particolarmente spinosa e che vede contrapposti alcuni cittadini messicani e coloni statunitensi che combattono per la proprietà di alcuni terreni sul confine.

In particolare, uno dei messicani di nome Luis Chama, capisce che è in atto una vera e propria truffa a loro danno, così decide di vendicarsi creando una banda per contrastare la tirannia dei coloni e dei giudici corrotti che collaborano con loro a scapito di coloro che hanno sempre abitato quelle terre.

Per combattere le azioni del criminale, il facoltoso colono Frank Harlan chiede l’intervento di un pistolero noto in tutta la zona, Joe Kidd.

Harlan riesce a fare uscire Kidd di prigione grazie alle sue conoscenze e al denaro in suo possesso, ma quando il pistolero arriva sul posto si rende conto di quale sia realmente la situazione e inizia a simpatizzare per i messicani.

Inizia così una lotta all’ultimo sangue tra le parti, ma tutto finisce per il meglio, infatti Kidd riesce ad uccidere Harlan e a fare arrestare Chama, facendo rispettare i diritti dei messicani e allontanandosi con una donna del posto, Helen, di cui si è innamorato.