Sono tante, a volte anche forti, le dichiarazioni che il presidente di Ferrari, John Elkann, numero uno anche di Stellantis in attesa del nuovo CEO, ha rilasciato ai microfoni del magazine francese Le Point. Il nipote dell’Avvocato Agnelli ha fatto proprio “il punto”, sulla sua vita, parlando a 360 gradi e affrontando vari argomenti, a cominciare dalla madre, Margherita Agnelli. John Elkann la definisce una “persona naturalmente violenta”, aggiungendo di come la stessa fosse “piena di risentimento”.

Parole decisamente di impatto quello dell’imprenditore italiano nei confronti della 69enne figlia dell’Avvocato, da mesi ormai in un contenzioso legale con appunto John Elkann, ma anche Ginevra e Lapo, tutti e tre avuti da Alain Elkann, il primo marito. “Denigrava nostro padre”, aggiunge ancora il nipote dell’ex presidente della Fiat, precisando che con lei non si poteva parlare e alla luce di tali “incapacità”, Margherita Agnelli “sfociava nella violenza”. Una violenza non soltanto verbale ma anche fisica precisa il presidente della Ferrari, in quanto sua madre non sopportava di “non avere ragione”.

JOHN ELKANN “AD UNA MINIMA OPPOSIZIONE MIA MAMMA…”

Di conseguenza, qualora vi fosse anche una “minima opposizione”, a quel punto si finiva “con una punizione”. Secondo John Elkann la situazione è peggiorata con il passare degli anni, in quanto l’aver avuto lui ma anche Lapo e Ginevra da un precedente matrimonio “era un problema”.

Dichiarazioni fortissime quelle del noto imprenditore italiano, che ovviamente noi vi proponiamo come pubblicate dai numerosi quotidiani in queste ultime ore, a cominciare da Quotidiano Nazionale, pronti ad essere eventualmente smentiti dalla stessa Margherita Agnelli o magari da John Elkann. Il presidente di Stellantis ha anche spiegato che la madre non tirava loro solo degli schiaffi, precisando “di più”, e che quello che ha subito più di tutti è stato il buon Lapo, probabilmente quello più “irrequieto” dei tre.

JOHN ELKANN E GINEVRA CONTRO LA MAMMA MARGHERITA AGNELLI

Le Point ha parlato anche con Ginevra, che ha definito una madre come una donna con “nervi fragili”, aggiungendo inoltre che quando il fratello John aveva più bisogno di lei, trovandosi “solo con Fiat”, Margherita gli ha “voltato le spalle”, lasciandolo quindi da solo. Accuse anche nei confronti del tentativo della donna di convertire i tre figli alla religione ortodossa, quella praticamente dal marito Serge de Pahlen, russo, parlando di “fanatismo religioso”.

Nonostante tutte queste vicende senza dubbio spiacevoli, John Elkann spiega di aver tentato più volte la riconciliazione per provare a raggiunge la pace, e l’ultima volta è stato quando è scomparsa la nonna Marella Caracciolo. Evidentemente è stato un tentativo andato a vuoto tenendo conto degli ultimi risvolti legali, che parlano di una vera e propria battaglia fra gli eredi degli Agnelli. Al centro c’è l’eredità di Gianni, e precisamente l’accordo di spartizione dei beni attraverso cui Margherita, unica figlia ancora in vita dell’Avvocato, rinunciava alla società Dicembre, per poi avviare un’azione legale in cui sosteneva che l’accorso fosse nullo.