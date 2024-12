José Carreras è tra gli ospiti del concerto evento “Andrea Bocelli 30 – The Celebration” per celebrare i 30 anni di carriera del tenore italiano conosciuto ed amato in tutto il mondo. Nella splendida cornice del suggestivo Teatro del Silenzio di Lajatico, un anfiteatro naturale situato nella città natale di Bocelli, il tenore ha duettato con grandi nomi della musica italiana ed internazionale. Tra questi c’è anche José Carreras, uno dei tenori più famosi al mondo che ha preso parte a grandi produzioni operistiche di Karajan negli anni ’70 e ’80. Basti pensare al Don Carlo”, “La Bohème”, “Aida” e “Carmen”, opere che hanno fatto il giro del mondo rendendo Carreras tra i tenori più amati e famosi al mondo.

Tra i momenti più importanti della sua carriera c’è sicuramente il debutto alla scala che il tenore ricorda ancora oggi con grande emozione: “niente avrebbe potuto rendermi più felice dopo il mio debutto alla Scala dell’opportunità di cantare sotto la direzione di Herbert von Karajan”.

José Carreras e il ricordo toccante di Luciano Pavarotti

La carriera di José Carreras è legata anche a quella di Luciano Pavarotti, tenore italiano annoverato tra i maggiori tenori di tutti i tempi, nonché tra i massimi esponenti della musica lirica. I due hanno lavorato e collaborato tantissimo tempo insieme formando anche il celebre trio di tenori con Placido Domingo. Proprio Carreras ricordando il suo ultimo incontro con Pavarotti ha detto: “doveva essere attorno alla metà di agosto del 2007, tre settimane prima che Luciano morisse, il 6 settembre”. Il tenore ricorda perfettamente tutto: “Andai a trovarlo a casa sua, a Modena”.

Il tenore ha anche rivelato che Pavoratti lo chiamava “Ciccio” e quel giorno i due hanno parlato di lavoro, ma anche di vita. Prima di andarsene però Pavarotti gli prepara un panino al prosciutto per il viaggio. Un gesto semplice, ma che riempì il cuore di gioia di Josè.