La sua spettacolare e intramontabile bellezza non la fa mai passare inosservata, Justine Mattera è una showgirl e attrice molto nota che è riuscita a conquistare non poco successo nel corso della sua carriera. Nata a New York il 7 maggio 1971 si è laureata alla Stanford University in Letteratura italiana e inglese, dopodiché si è trasferita a Firenze per specializzarsi all’Università degli Studi di Firenze in Lingua e letteratura italiana e Storia dell’arte. In quel periodo iniziò a lavorare come cubista e modella per pagarsi gli studi, il DJ Joe T. Vannelli la notò in una discoteca e le propose di lavorare nel mondo della musica. A renderla nota però è stato il suo debutto in televisione dopo l’incontro con Paolo Limiti a Milano. Vedendo la sua somiglianza con Marilyn Monroe decise di arruolarla come showgirl nel programma ‘Ci vediamo in TV’ dal 1996 al 2002.

Non solo showgirl, sul piccolo schermo approdò anche nei panni di conduttrice in vari programmi, tra questi: Come Thelma & Louise, Urlo e Slave to the Rhythmn su Radio Deejay. Nel 2006 ha partecipato a La Fattoria, qualche anno dopo è approdata al Bagaglino nei panni di primedonna e ha condotto altri programmi in televisione facendosi apprezzare sempre di più dai telespettatori.

Justine Mattera dalla tv al cinema, in passato ha lottato contro una malattia

Grazie al suo incredibile talento e alla sua strepitosa bellezza Justine Mattera ha sempre conquistato tutti. In passato la sua visibilità è aumentata anche grazie alla recitazione, ha infatti recitato sia al cinema che in televisione. Sul piccolo schermo l’abbiamo vista in vari film come: Submerged – Inabissati, Provaci ancora prof!, I bastardi di Pizzofalcone e Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Sul grande schermo invece ha recitato in film e cortometraggi come: Se lo fai sono guai, Go Go Tales, Aimless, Alta infedeltà, Aldilà della porta, Good Food e altri ancora. La meravigliosa attrice, conduttrice e showgirl nel corso della sua carriera si è dedicata anche al teatro.

In passato Justine Mattera ha dovuto fare i conti con una malattia che in un primo momento aveva non poco sottovalutato. Le fu diagnosticato un basilioma, una neoplasia cutanea. Lei stessa ha più volte raccontato che notò una crosticina sotto l’occhio ma non poteva certo immaginare che si trattava di un tumore. I medici le spiegarono che si tratta di un tipo di tumore subdolo perché in assenza di campanelli d’allarme si tende spesso a sottovalutarlo, proprio come aveva fatto lei pensando che fosse solo un’irritazione. Nel 2017 a causa della malattia si è dovuta sottoporre ad un intervento, il post operatorio durò qualche mese ma si riprese completamente.