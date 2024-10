Justine Mattera torna sul palcoscenico di Tale e Quale Show 2024 per imitare Nancy Sinatra. La cantante e attrice statunitense è stata un vero e proprio mito degli anni ’60 grazie a brani senza tempo come “These Boots Are Made for Walkin'”, “Sugar Town” e “Somethin’ Stupid”. Non è dato sapere quale sarà il brano assegnato alla ballerina e showgirl americana, naturalizzata italiana, ma sicuramente l’imitazione si presenta nelle sue corde.

Dopo un paio di imitazioni non proprio positive, Justine Mattera si è fatta notare durante l’ultima puntata portando sul palco l’imitazione di Heather Parisi con “Cicale” convincendo in buona parte la giuria. A cominciare da Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi che hanno sottolineato come l’imitazione sia stata la migliore finora portata in scena, mentre Cristiano Malgioglio ha apprezzato solo il vestito e la coreografia bocciandola ancora una volta. Riuscirà Justine a fare di meglio questa volta con l’imitazione di Nancy Sinatra conquistando così qualche posto in più nella classifica finale?

Justine Mattera, l’amore per Paolo Limiti e l’esperienza di Tale e Quale Show 2024

La fama di Justine Mattera, showgirl di successo, è sicuramente legata alla storia d’amore con Paolo Limiti. In passato, infatti, fu proprio il grandissimo conduttore ed autore televisivo a scoprirla notando in lei una somiglianza pazzesca con Marilyn Monroe. Un vero e proprio trampolino di lancio per la bellissima showgirl che è stata sposata per diversi anni col conduttore. Un amore che proprio la Mattera ha raccontato così dalle pagine di Vanity Fair: “mi mancano i suoi consigli. Quando a Tale e Quale devo esibirmi potrebbe darmene un sacco. Era pignolo, aveva grande etica del lavoro, era colto, amava conoscere le cose”.

Infine parlando proprio della sua avventura televisiva a Tale e Quale Show 2024 ha detto: “imitare non è semplice, ancor di più in uno studio con un’acustica non ottima. Comunque mi butto nella sfida con i miei 53 anni. Credo possa essere un messaggio per chi ha paura di ricominciare e teme le critiche”.