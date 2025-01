JUVENTUS SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE… CHAMPIONS LEAGUE, GLI SCENARI

La Juventus si qualifica agli ottavi di Champions League? Questa sera la partita casalinga contro il Benfica è decisiva, ma diciamolo subito: non è affatto semplice che i bianconeri saltino i playoff accedendo subito alle prime otto nella classifica del super girone. Playoff che la Juventus ha comunque conquistato aritmeticamente la scorsa settimana, grazie al pareggio di Bruges: risultato comunque deludente, che però ha avuto il merito di fornire un paracadute alla squadra di Thiago Motta che, appunto, nella peggiore delle ipotesi giocherà gli spareggi.

La Juventus si qualifica agli ottavi di Champions League, invece, non secondo il suo esclusivo risultato: infatti anche battendo il Benfica potrebbe rimanere fuori dal quadro, trattandosi di parecchie squadre coinvolte bisognerà guardare diversi campi ma noi proviamo comunque a tracciare lo scenario che riguarda i bianconeri, dicendo subito che in ogni caso un pareggio non sarà sufficiente per qualificarsi subito agli ottavi di Champions League.

COME LA JUVENTUS SI QUALIFICA AI PLAYOFF

Ecco allora come la Juventus si qualifica agli ottavi di Champions League: attualmente i bianconeri hanno 12 punti e la quota per le prime otto è 13, rappresentata dal Bayer Leverkusen. Si dirà: non troppo complicato. Vero, ma solo in termini numerici: intanto, i campioni di Germania ospitano lo Sparta Praga e dunque hanno una partita abbordabile, in più i 13 punti li condividono con Aston Villa, Monaco, Feyenoord, Lille e Brest e va ricordato che due di queste (Lille e Feyenoord) si incrociano stasera, infine l’Aston Villa gioca in casa contro il Celtic già sicuro dai playoff.

Cosa dovrebbe dunque fare la Juventus per qualificarsi agli ottavi di Champions League? Intanto vincere contro il Benfica come del resto abbiamo già detto, questa è la conditio sine qua non della serata, poi sperare in sconfitte combinate da parte di tutte queste squadre a 13 punti o, in alternativa, il ko dell’Atalanta a Barcellona – e questo è possibile – e quello dell’Atletico Madrid a Salisburgo, e qui le cose si complicano. Staremo a vedere, ma Thiago Motta le sue occasioni le ha sicuramente perse prima…