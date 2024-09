Kadir Doğulu, è il marito di Neslihan Atagül e insieme sono pronti ad accogliere il loro primo figlio. Proprio così la bellissima attrice turca diventata famosa in Italia per il ruolo di Nihan nella serie “Endless Love” presto diventare mamma. Se nella serie vive un amore tormentato e senza fine per Kemal, nella vita vera Neslihan Atagül è felicemente sposata con il marito Kadir Doğulu che ha conosciuto proprio sul set. I due, infatti, si sono incontrati nel 2013 sul set della serie tv turca Fatih Harbiye come ha raccontato lei: “noi ci siamo conosciuti proprio sul set del nostro primo lavoro insieme. Dopo qualche anno abbiamo lavorato di nuovo insieme in un altro progetto e non abbiamo mai litigato sul set”.

Nel 2016 hanno deciso di sposarsi. “Noi due andiamo veramente d’accordo e parliamo tantissimo. Ci capiamo con un solo sguardo, ci basta uno sguardo per capire esattamente quello che sta pensando l’altro” ha detto l’attrice di Endless Love parlando del marito.

Kadir Doğulu, il marito di Neslihan Atagül: dall’incontro al matrimonio

C’è un grande amore tra Kadir Doğulu e la moglie Neslihan Atagül stando anche a quanto confessato dalla Nihan di Endless Love. Ospite di Verissimo l’attrice ha rivelato: “noi siamo amanti, siamo migliori amici, stiamo bene insieme proprio per questo”. Insieme da diversi anni, Neslihan Atagül e il marito Kadir Doğulu presto diventeranno genitori per la prima volta.

Una gioia immensa che la coppia ha celebrato anche sui social dove l’attrice è molto attiva e dove solitamente condivide foto della sua vita privata. Proprio Neslihan su Instagram, in occasione dell’anniversario di matrimonio, ha voluto fare una dedica d’amore al marito scrivendo: “Stiamo bene tesoro, continuiamo così” postando poi alcuni scatti di coppia! Che dire: Kadir Doğulu e Neslihan Atagül sono follemente innamorati e presto accoglieranno il primo figlio!