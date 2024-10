Killer Elite, diretto da Gary McKendry

Martedì 8 ottobre 2024, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, l’action thriller del 2011 dal titolo Killer Elite. La pellicola è diretta dal regista Gary McKendry, al suo esordio sul grande schermo. Le musiche hanno invece la firma del compositore Reinhold Heil, autore delle colonne sonore di La terra dei morti viventi (2005), The International (2009) e I, Frankenstein (2014).

Gemma Galgani, bacio con Valerio a Uomini e donne/ "Non volevo lavare i denti". Tina sbotta

Il cast principale del film Killer Elite è composto da: Jason Statham, interprete di numerosi film d’azione come le saghe di The Expendables, Fast & Furious e Transporter; Clive Owen, candidato ai Premi Oscar per la sua interpretazione in Closer (2004); infine Robert De Niro, diventato famoso a livello internazionale grazie a progetti come Il padrino – Parte II, Toro scatenato e Taxi Driver. Nel cast anche: Dominic Purcell, Aden Young, Yvonne Strahovski, Ben Mendelsohn e Adewale Akinnuoye-Agbaje.

Alda D'Eusanio, vita privata e matrimonio con Gianni Statera/ Il ricordo del marito: "Manca più oggi di ieri"

La trama del film Killer Elite: scontro tra due società segrete di sicari

Killer Elite racconta le vicende che coinvolgono Danny (Jason Statham) nell’Inghilterra degli anni ’80, anni durante i quali il sicario lavora su commissione assassinando le sue vittime grazie all’aiuto di un suo grande e vecchio amico, Hunter (Robert De Niro), e di una cerchia molto limitata di collaboratori fedelissimi.

Un giorno il protagonista si trova di fronte a una situazione traumatica, che cambierà per sempre la sua vita, quando per una serie di vicissitudini si trova a puntare un’arma contro un bambino. Proprio per questo motivo, Danny decide di abbandonare la sua professione, con la speranza di trovare la pace che non ha mai avuto in precedenza. L’uomo, così, ritorna in Australia e impegna tutte le sue energie in una fattoria. A distanza di un anno, però, è costretto a prendere di nuovo le armi con l’obiettivo di salvare il suo vecchio partner, imprigionato dallo sceicco dell’Oman. In cambio della sua liberazione, il miliardario chiede un’unica cosa al protagonista: vendicare la morte dei suoi figli, assassinati da alcuni ex agenti segreti britannici. La missione, però, si rivelerà molto più difficile del previsto poiché questi uomini sono protetti da alcuni personaggi assetati di sangue, i “Feather Men”, capitanati dal feroce Spike (Clive Owen). Riuscirà Danny a salvare la vita del suo caro amico Hunter e a soddisfare le richieste dello sceicco senza perdere la vita?

La febbre del sabato sera a Milano/ Tony Manero, i Bee Gees e gli anni '70 in scena al Teatro Nazionale