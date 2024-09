La dieta detox non esiste. Questa la dura sentenza, che probabilmente scontenterà qualcuno, da parte di Marco Bianchi, divulgatore scientifico nonché grande esperto di cibo. Attraverso i microfoni del Corriere della Sera ha esternato la sua tesi sulla dieta detox, precisando che quando ci si sente un po’ pesanti dopo una mangiata “importante”, basta non abbuffarsi di nuovo per qualche giorno, fino a che non si tornerà alla normalità.

Bianchi ricorda inoltre che il nostro corpo è di fatto “detox”, avendo tutti i meccanismi (i nostri organi) che tendono a depurarsi da soli, di conseguenza per l’esperto di cibo è difficile arrivare all’intossicazione e da qui l’inutilità a suo modo di vedere della dieta detox. Bianchi sottolinea quindi l’importanza della dieta Mediterranea: seguendola è impossibile abbuffarsi, visto che stiamo parlando di un piano alimentare caratterizzato da prodotti poco calorici, ma soprattutto freschi e salutari, oltre che variegati e diversi, ed è importante sottolineare quanto spesso e volentieri gli esperti della nutrizione ci ricordino la necessità di variare la propria dieta.

DIETA DETOX NON ESISTE: “NON ESISTONO DIETE UNIVERSALI”

Niente dieta detox quindi per tornare in forma, argomento quanto mai attuale visto che siamo usciti da pochi giorni dalle vacanze estive, quindi cosa bisogna fare? Marco Bianchi consiglia prima di tutto, diktat che vi scriviamo sempre anche noi, di rivolgersi da un esperto, un medico professionista che stilerà quindi un percorso ad hoc predisposto per quel tipo di soggetto.

“Non esistono diete universali” ha aggiunto il food mentor, e soprattutto diete fai da te, compresa la dieta detox. Qualora chi volesse dimagrire è un normopeso, dovrà semplicemente mettere in pratica delle piccole abitudini, a cominciare dall’evitare di bere i super alcolici, dannosi non soltanto per il peso. Anche il vino sarebbe meglio metterlo da parte, sostituendolo con l’acqua, e un altro must, evitare zuccheri, preferibili quasi esclusivamente a colazione, quando il nostro metabolismo è più attivo e siamo in grado quindi di bruciare più facilmente le calorie.

DIETA DETOX NON ESISTE: I CONSIGLI DI MARCO BIANCHI, COLAZIONE, FRUTTA E VERDURA

Marco Bianchi ha poi stilato una sorta di dieta da seguire per chi appunto volesse perdere qualche kg in eccesso, a cominciare dalla suddetta colazione con fette biscottate, pane e marmellata, ma anche biscotti e gli immancabili cereali. Sempre presente anche la frutta così come la verdura, con le classiche 5 porzioni giornaliere, sia durante i pasti ma anche come spuntino della mattina o merenda del pomeriggio.

Oltre alla dieta serve ovviamente anche l’esercizio fisico, da praticare due o tre giorni alla settimana: deve però diventare abitudine, non solo quando ci si sente in colpa per aver mangiato troppo. Potrebbe infatti essere controproducente allenarsi dopo un’abbuffata secondo Bianchi, visto che l’organismo è già appesantito e poco allenato. Basta comunque poco: “Una camminata di mezz’ora”, spiega ancora l’esperto, ma anche di corsa, o eventualmente si può andare in bici, in piscina o in palestra. Infine l’ultimo consiglio, no alla dieta da social, quelle scorciatoie che permettono di perdere un sacco di peso in pochi giorni, assolutamente pericolose.