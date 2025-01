La furia di un uomo, film su Rai 2 con Jason Statham

Giovedì 9 gennaio 2025, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21:20, l’action thriller La furia di un uomo, uscito sul grande schermo nel 2001 con la regia di Guy Ritchie, autore anche della sceneggiatura, insieme a Ivan Atkinson and Marn Davies, e regista di blockbuster come Sherlock Holmes e Aladdin.

L’interprete principale del film La furia di un uomo è Jason Statham, nelle vesti di Patrick “H” Hill/Mason Heargraves, attore e artista marziale conosciuto per le saghe Transporter e Fast & Furious, il quale aveva già lavorato con Ritchie in Lock & Stock – Pazzi scatenati e Snatch – Lo strappo. Il personaggio di Ian è interpretato da Scott Eastwood, figlio di Clint e che abbiamo visto in Suicide Squad e Fast & Furious 8. Completano il cast Jeffrey Donovan, Josh Hartnett, Holt McCallany, Chris Reilly ed Andy García, quest’ultimo famoso per la trilogia Ocean’s e candidato all’Oscar come Miglior attore non protagonista per Il Padrino – Parte III.

La trama del film La furia di un uomo: un inflitrato che vuole vendicare la morte del figlio

Ne La furia di un uomo, Fortico Securities è un’impresa che lavora nel settore della sicurezza e dei portavalori. A Los Angeles subisce una rapina a un furgone blindato, nella quale restano uccise due guardie ed un passante. Alcuni mesi dopo, l’azienda ingaggia Patrick Hill come nuovo dipendente che in pochi giorni diventa conosciuto con l’iniziale di “H”. Patrick sembra un tipo tranquillo che impara molto presto il mestiere, aiutato dal collega Bullet, e successivamente, quando rimane vittima di un’imboscata, le doti letali di Hill vengono fuori, a partire dalla mira impeccabile, da tiratore scelto, fino alle le capacità speciali nelle fasi di combattimento corpo a corpo.

Grazie a queste qualità, Patrick non teme di fronteggiare la violenza durante le missioni da compiere, opponendosi agli assalitori. Nella realtà Hill è un boss criminale, Mason Hargreaves, che opera sotto copertura ed ha l’obiettivo di vendicare la morte di suo figlio, Dougie, assassinato dai banditi in precedenza. Per questo fatto è stato anche lasciato dalla moglie che lo ha visto come colpevole per la morte del ragazzo.

Per realizzare questo proposito, Patrick Hill dovrà combattere contro un gruppo malavitoso composto da ex militari con a capo un temibile assassino, Jackson. Il piano messo a punto dai criminali dovrebbe consentire loro di rubare una quantità di denaro contante molto ingente, ma quello che li aspetta e che non sanno, è che sono attesi al varco da un furioso Patrick Hill.