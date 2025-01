La ragazza della palude, film su Rai 1 di Olivia Newman

Mercoledì 15 gennaio 2025, andrà in onda, in prima serata su Rai 1, alle ore 21:30, il film drammatico del 2022 dal titolo La ragazza della palude. La pellicola è tratta dall’omonimo romanzo scritto da Delia Owens ed è diretta dalla regista Olivia Newman, che aveva esordito sul grande schermo nel 2018 con il lungometraggio First Match. La colonna sonora è stata invece composta da Mychael Danna, che nel corso della sua carriera ha lavorato con numerosi film maker di fama internazionale, come Ang Lee, Denzel Washington e Joel Schumacher.

Un posto al sole, anticipazioni 16 gennaio 2025/ La novità su Mariella spiazza Guido, è geloso di lei?

La giovane protagonista del film La ragazza della palude è interpretata dall’attrice statunitense Daisy Edgar-Jones, candidata ai Golden Globe grazie alla miniserie tv Normal People.

Al suo fianco l’attore Taylor John Smith, volto di numerose serie tv, come Hart of Dixie, Hawaii Five-0 e Grey’s Anatomy. Nel cast de La ragazza della palude anche Sam Anderson, Harris Dickinson, Garret Dillahunt, Ahna O’Reilly e David Strathairn.

Tina Cipollari: "Matrimonio dopo il trono a Uomini e Donne? Ecco come lo organizzerei"/ "Il sess*? Per me…"

La trama del film La ragazza della palude: una ragazza che vive sola nella palude accusata di omicidio

La ragazza della palude racconta la storia della giovane Catherine “Kya” Clark, una ragazza che da anni sopravvive completamente da sola in una palude abbandonata della Carolina del Nord, dopo essere stata abbandonata dalla sua intera famiglia in quel luogo durante gli anni ’50.

L’unico a starle vicino è un ragazzo di nome Tate Walker, grazie al quale la protagonista impara le basi della lettura e della scrittura, ma nonostante Kya sia innamorata di lui, ben presto i due si devono dividere poiché Tate viene accettato in un college distante dal posto.

Pierina Paganelli/ Un esperto di effetti speciali per provare a sciogliere il giallo del video della Cam3

Nel frattempo la ragazza conosce un giocatore di football, Chase Andrews, che riesce a convincerla ad uscire con lui promettendole di sposarla. Kya, stanca dell’atteggiamento del ragazzo, decide di troncare il loro rapporto, ma questo scatena una reazione violenta nel giovane che cerca di violentarla, senza riuscirci.

Qualche giorno più tardi Andrews viene ritrovato morto e la principale sospettata è proprio Kya, infatti tutte le prove sembrano convergere su di lei in modo inconfutabile.

Per fortuna un ex avvocato, ormai anziano e lontano dalla sua professione, si interessa del caso, pronto a dimostrare a tutti i costi l’innocenza della ragazza…